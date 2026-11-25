Gran pista de hielo natural de 300 m2 para visitar hasta el 24 de enero: entrada general por 7,50 euros

La Navidad es una de las épocas del año que los niños viven con mayor ilusión y emoción. La llegada de Papá Noel, la visita de los Reyes Magos y la alegría de abrir los regalos son algunos de los momentos más felices para ellos. Disfrutar de estas fechas en familia es una oportunidad increíble para contagiarse de ese espíritu navideño y crear recuerdos con ellos y, entre los planes más divertidos, están las pistas de hielo.

Una de las más especiales en Galicia es la pista de hielo natural del Centro Comercial Ponte Vella, en Ourense, que contará con una superficie de 300 metros cuadrados. Aunque aún no se conoce la fecha concreta, abrirá en los próximos días hasta el 24 de enero de 2027. Te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Gran pista de hielo natural

La pista de hielo natural de Ponte Vella cuenta con más de 300 metros cuadrados de auténtico hielo y se situará, por segundo año consecutivo, en la terraza superior del centro comercial.

La instalación, que incorpora efectos de iluminación LED, música y otras novedades, se ha convertido en todo un clásico de la Navidad en Ourense, con 15 años de trayectoria y miles de visitantes cada temporada.

La entrada general tiene un precio de 7,50 euros e incluye 30 minutos en la pista y los patines. Si para ti es poco, no te preocupes, porque tienes la oportunidad de pagar 12 euros para disfrutar de tiempo ilimitado. Además, habrá descuentos para grupos y promociones especiales: 6 euros por persona para cada grupo con un mínimo de 10.

Cartel de la pista de hielo del Centro Comercial de Ponte Vella, en Ourense Ponte Vella

Horarios hasta el 24 de enero

El horario para poder disfrutar de esta pista de hielo natural será el siguiente: