Pontevedra presenta su Navidad "de postal": pista de hielo, videomapping y actividades para toda la familia. Concello de Pontevedra

Pontevedra presenta su Navidad "de postal": pista de hielo, videomapping y actividades para toda la familia

Pontevedra ya tiene todo preparado para vivir una Navidad "de postal". El Concello ha presentado este martes la programación de las fiestas navideñas, que arrancarán oficialmente el próximo 4 de diciembre y que tendrán como protagonistas a las familias, el comercio local y los espacios públicos de la ciudad.

Una de las principales novedades será la instalación de 20 "postales de Navidad" repartidas por diferentes puntos y barrios de Pontevedra, concebidas como espacios en los que las familias podrán fotografiarse y llevarse un recuerdo de estas fechas.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha definido la Navidad como las fiestas "más entrañables del año" por su carácter familiar y de reencuentro, y ha animado a la ciudadanía a salir a la calle y disfrutar de las actividades.

El regidor también ha destacado la apuesta por extender la programación a las parroquias y los barrios, así como por habilitar espacios cubiertos que permitan disfrutar de las propuestas independientemente de las condiciones meteorológicas.

Encendido y chocolatada

El pistoletazo de salida a la Navidad pontevedresa tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, a las 19:00 horas, en la plaza de España, con un espectáculo de encendido del alumbrado que incluirá una sorpresa a cargo del alcalde y una gran chocolatada popular.

Ese mismo día abrirá sus puertas el renovado poblado navideño de la Praza da Ferraría, que también será escenario de un espectáculo de videomapping sobre la fachada de la antigua delegación de Hacienda, en el convento de San Francisco. Las proyecciones tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de diciembre, a las 19:00 y a las 21:00 horas.

Hielo, tren y Playmobil

La Praza do Concello volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de las familias durante las fiestas, con una pista de hielo, un tobogán de hielo y un tren infantil. Para acceder a estas atracciones será necesario presentar un ticket del comercio local.

Además, a partir del 18 de diciembre, la Casa do Concello albergará la exposición "A maxia do Nadal", una recreación de la Cabalgata de Reyes con figuras de Playmobil organizada por Playmogalicia.

Navidad en el Mercado

Otra de las grandes novedades de este año será el traslado de las actividades que tradicionalmente se celebraban en la Alameda a la planta superior del Mercado de Abastos.

Entre el 4 de diciembre y el 3 de enero, este espacio acogerá diferentes propuestas:

Nadal Lab, dirigido a niños de 0 a 12 años, con acceso mediante un ticket del comercio local.

Talleres de jardinería y cerámica.

Visita de Papá Noel el 24 de diciembre.

Foliada el 26 de diciembre.

Fiesta infantil de Fin de Año durante la mañana del 31 de diciembre.

Celebración de Nochevieja desde las 21:00 horas, con un concierto de Tony Lomba.

Teatro, música y magia

Los 7.000 metros cuadrados del Recinto Ferial acogerán, además de los habituales juegos infantiles, un nuevo espacio cultural con espectáculos de títeres, teatro, música y magia. Por él pasarán artistas y formaciones como Migallas, Uxía Lambona y Pacolas.

Por su parte, el Pazo da Cultura ofrecerá una programación musical entre el 5 de diciembre y el 1 de enero, con actuaciones de Carlos Núñez, el Cuarteto Gerhard, la Coral Alameda, la Banda de Música de Pontevedra, la Banda de Música de Salcedo y la Orquesta Sinfónica de Pontevedra, entre otros.

La oferta cultural se completará con una exposición del alumnado de Bellas Artes en el Pazo da Cultura y una muestra de imágenes de fotoperiodistas pontevedreses que podrá visitarse en la Alameda a partir del 17 de diciembre.

San Silvestre y Reyes

La tradicional San Silvestre de Pontevedra celebrará este 31 de diciembre su 50 aniversario, con novedades que el Concello dará a conocer en los próximos días.

Asimismo, el concejal de Festas, Demetrio Gómez, ha confirmado que la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero mantendrá su recorrido habitual.

El Concello distribuirá 30.000 ejemplares del programa navideño entre los hogares pontevedreses para acercar el calendario de actividades al conjunto de la ciudadanía.