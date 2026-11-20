El mercadillo solidario con gangas para visitar a partir del 23 de noviembre: puestos de juguetes, libros y bisutería

La agenda de ocio de la próxima semana llega a Vigo cargada de novedades. A la iluminación navideña, que decora cientos de calles y numerosas plazas de la ciudad, se suma una iniciativa solidaria en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Este próximo lunes 23 de noviembre, a las 11:30 horas, AECC abrirá las puertas de su Rastrillo Solidario, una de las iniciativas benéficas más tradicionales de la ciudad.

Libros, juguetes y más

La Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo ultima los preparativos de una nueva edición del Rastrillo Solidario y hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar mediante la donación de artículos que puedan ponerse a la venta durante esta iniciativa benéfica.

El mercadillo abrirá sus puertas el próximo 23 de noviembre, a las 11:30 horas, en el local situado en el número 51 de la Avenida Gran Vía, una ubicación que AECC estrena este año tras varias décadas celebrándose en otros emplazamientos de Vigo.

Gracias a la implicación de cerca de 70 voluntarios, el espacio permanecerá abierto de lunes a sábado, en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden colaborar donando artículos de decoración, libros, juguetes, pequeños enseres para el hogar, complementos, bisutería, artículos de regalo y otros objetos en buen estado que puedan tener una segunda vida solidaria.

"No se recogerán prendas de ropa, calzado, cintas VHS ni enciclopedias o libros técnicos", informa AECC.

Las donaciones se podrán entregar en el propio local, a partir del martes 24, o ponerse en contacto con la Asociación a través del número de teléfono 695 57 59 57.

Más de 28.000 euros recaudados

El Rastrillo Solidario es una de las iniciativas más emblemáticas de la Asociación Española Contra el Cáncer y una importante fuente de financiación para sostener los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares.

"Los fondos recaudados permiten continuar impulsando programas de atención psicológica, atención social, acompañamiento, prevención e investigación en cáncer".

En la pasada edición, el Rastrillo Solidario logró una recaudación de 28.747,35 euros, "una muestra más de la solidaridad de la sociedad con las personas afectadas por la enfermedad y con la misión de la Asociación".