La Navidad de Vigo ya ha dado el pistoletazo de salida con el encendido de luces el pasado 14 de noviembre, y el espectacular desfile de Disney+, que congregó a miles de personas en las calles del centro de la ciudad. Un año más, la ciudad olívica se convierte en un auténtico paraíso para los amantes de la Navidad, con una amplia programación para todos los públicos.

Una de las propuestas más destacadas es la tradicional Papanoelada Motera de Vigo, que tendrá lugar el 19 de diciembre. No será la única cita de este día, ya que este año se presenta una novedad: la Papanoelada Runner, una carrera popular que recorrerá los barrios de Navia y Samil. Este año añade una nueva cita deportiva a su programación navideña con la celebración de la Papanoelada Runners, una carrera popular que recorrerá Navia y Samil con recorridos de 5 y 10 kilómetros.

Actuación de Leticia Sabater

Moto Club Galicia y Ocio Plan organizan la Papanoelada de Vigo, que este año llega con una programación especial que hará del barrio de Navia uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad viguesa.

La celebración se extenderá dos jornadas, los días 18 y 19 de diciembre, con música en directo, gastronomía, sorteos, actividades deportivas, la Papanoelada Motera y la Papanoelada Runners. Pero, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición será la actuación gratuita de Leticia Sabater, que pondrá el ritmo necesario a la prefiesta del viernes.

La artista será la protagonista del viernes 18 de diciembre en una tarde que arrancará a las 16:00 horas con música de DJs y un ambiente festivo que se prolongará hasta las 20:00 horas. A esa hora será cuando Leticia Sabater se suba al escenario para ofrecer su gran espectáculo en directo. El próximo 23 de noviembre estrena su videoclip navideño, por lo que puede ser la oportunidad perfecta para verlo en directo.

Además, tras la actuación, los verdaderos fans de la artista tendrán la oportunidad de conocerla y fotografiarse con ella.

La programación continúa el sábado 19 de diciembre. A las 11:00 horas tendrá lugar la Papanoelada Runners, una carrera popular con recorridos de 5 y 10 kilómetros. Por la tarde, a las 16:00 horas, llegará uno de los momentos más esperados: la Papanoelada Motera, en la que cientos de motoristas vestidos de Papá Noel y Mamá Noel recorrerán las calles de Vigo.

La fiesta seguirá a partir de las 18:00 horas con una sesión DJ dedicada a los grandes éxitos de los años 80 y 90, además de sorteos y animación.

Otra de las novedades de este año es que habrá una zona gastronómica con diferentes food trucks, donde el público podrá disfrutar de variadas propuestas de comida y bebida.

Programación destacada

18 de diciembre

16:00 horas: Inicio de la prefiesta y tardeo con DJs

20:00 horas: Gran actuación de Leticia Sabater

Después del espectáculo: fotografías y encuentro con el público

19 de diciembre