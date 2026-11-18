El pueblo más bonito para recorrer a pie y visitar su belén artesanal con 3.000 piezas, declarado de Interés Turístico

Situada en la comarca de Caldas, en la provincia de Pontevedra, la parroquia de Santa Cristina de Campaña, de apenas 900 habitantes, acoge uno de los belenes artesanales en movimiento más bonitos de toda Galicia.

Cada año, desde hace más de tres décadas, la asociación Amigos del Belén se encarga de dar forma a este pequeño pueblo navideño. En él no faltan los personajes más emblemáticos de estas fechas, como el Niño Jesús y los tres Reyes Magos de Oriente.

El belén más auténtico

Aunque Mariah Carey "descongeló" la Navidad el día 1 de noviembre, la mayoría de municipios esperan la recta final del mes en curso para dar la bienvenida a una época llena de magia, ilusión y esperanza.

Es el caso de Santa Cristina de Campaña. La parroquia, perteneciente al municipio de Valga, estrenará la Navidad 2026 este próximo domingo, 22 de noviembre, con la inauguración de su tradicional belén artesanal en movimiento.

Pesebre de Navidad Turismo de Galicia

Se trata de una de las composiciones de la Navidad más espectaculares de Galicia. En primer lugar, por sus dimensiones, con algo más de 3.000 piezas, algunas de ellas en movimiento. Por otro lado, no se limita a recoger escenas típicas de la tradición religiosa, incorpora también elementos de la actualidad.

"Las escenas no son las típicas de un desierto y camellos, que también los hay, sino que también se puede contemplar cómo se realiza la tradicional matanza del cerdo o cómo una señora ordeña una vaca, entre otras muchas de las escenas de la Galicia rural", explica Cultura de Galicia.

El belén de Valga, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, también incluye personajes ilustres, como Rosalía de Castro y Camilo José Cela, y de la actualidad política, como los jugadores de la Selección y los debates electorales.

"Las figuras y decorados están hechos de papel, escayola, pasta de modelar, alambre, madera y piedra". Además, "los motores que mueven las figuras son reciclados de limpiaparabrisas, cepillos de diente eléctrico, etc.".

Este 2026, Valga inaugurará su belén artesanal en movimiento el domingo 22 de noviembre, ofreciendo a los visitantes un periodo más amplio de apertura, con entrada gratuita. A continuación, te detallamos el horario de visitas:

De lunes a viernes: de 17:30 a 20:30 horas

Sábados, domingos y festivos: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

¿Qué ver en Valga?

Aprovechando la visita a la comarca de Caldas, Valga combina naturaleza, senderismo y patrimonio histórico. A este último respecto, destaca el Museo de Historia de Valga, la Igrexa Vella de Santa Comba de Louro y la Capela dos Martores.

Para los amantes de la naturaleza y los paisajes, el municipio ofrece la playa fluvial de Vilarello, la Laguna Mina Mercedes y el mirador de A Perdiz, con vistas panorámicas del valle del río Valga.