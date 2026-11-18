El centro comercial Gran Vía de Vigo enciende este jueves su Navidad con música y actividades familiares

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo dará la bienvenida a la Navidad este jueves 19 de noviembre, a las 18:00 horas, con el tradicional encendido de su árbol navideño, situado en la Planta 0.

El acto contará con la participación de Mauri, el niño que inspira el proyecto "Una cura para Mauri", ganador de la tercera edición de Gran Vía Suma.

El pequeño será el encargado de ayudar a encender el árbol en una jornada que también servirá para dar visibilidad a la investigación de la enfermedad de Alexander, una patología genética neurodegenerativa ultrarrara. La celebración estará acompañada por la actuación musical de Happy Singers.

La programación continuará el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, con el espectáculo familiar The Circus Show · Bambolina, una función de payasos que combinará humor, juegos e interacción con el público en la Planta 2.

Premios por el Black Friday

Con motivo del Black Friday, Gran Vía instalará del 23 al 29 de noviembre una cabina de premios en la Planta 0. Los participantes podrán conseguir televisores, robots aspiradores, cafeteras, tarjetas regalo o entradas de cine atrapando premios al vuelo.

Para participar será necesario pertenecer al Club de los Disfrutones y presentar un ticket de compra mínimo de 10 euros. La actividad funcionará de 17:00 a 20:00 horas entre el 23 y el 27 de noviembre, mientras que el fin de semana del 28 y 29 abrirá también de 11:30 a 13:30 horas.

Además, hasta el 9 de diciembre permanecerá activo un sorteo de una PlayStation 5 Slim y una tarjeta regalo de 80 euros para videojuegos, dirigido a los miembros del Club de los Disfrutones, que deberán inscribirse a través de su aplicación.