El futbolista gallego Borja Iglesias ha sido elegido uno de los 'Hombres del Año' 2026 por la revista GQ España. El delantero del Celta de Vigo, campeón del mundo con la selección española, comparte este reconocimiento con otras figuras destacadas del año, como Los Javis.

La publicación destaca no solo su trayectoria deportiva, sino también su compromiso social y su papel como referente más allá de los terrenos de juego. "Campeón del mundo de lo suyo y referente social, ha demostrado que el fútbol de élite también se juega desde la empatía, la libertad y el compromiso real con todo lo que ocurre más allá del césped. Ahora, además, presenta un proyecto audiovisual que documenta el camino de la selección española hacia la segunda estrella", señala la revista.

El reconocimiento pone el foco, por tanto, tanto en su excelencia futbolística como en su implicación en distintas causas sociales. GQ destaca "una honestidad a prueba de balas y una manera de asumir su responsabilidad como figura pública que presenta muy pocas fisuras". También subraya su disposición a exponerse públicamente para defender aquello en lo que cree: "Es de los que ponen la cara para que se la partan. De los que están dispuestos a sacrificar aunque sea una pequeña parte de su tranquilidad mental y vital para luchar por las causas que le importan. Que importan".

Entre los episodios que han marcado su trayectoria fuera del campo, la revista recuerda su decisión, el 25 de agosto de 2023, de anunciar que no volvería a la selección española hasta que Luis Rubiales dimitiese como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En la entrevista concedida a GQ con motivo de este reconocimiento, el delantero recuerda aquel momento: "Sabía qué era realmente lo que quería movilizar y que era mucho más importante que el hecho de que yo estuviera en un sitio o en otro. Cuando he tomado estas decisiones me han dejado tranquilo, porque las tomaba desde donde realmente creía que tenía que pelear. Que la batalla era realmente importante".

Más allá del fútbol, Borja Iglesias también destaca por sus inquietudes artísticas y, especialmente, por su afición a la fotografía. De hecho, durante el Mundial se propuso documentar el viaje de la selección por Estados Unidos y México. "Es algo que no me resulta un esfuerzo, porque lo hago de manera natural", explica. Para ello, contó con la ayuda de dos amigos, Mario e Irene, que le acompañaron para grabar la experiencia.

Así, lo que comenzó como el relato audiovisual de la experiencia personal de Borja Iglesias en un Campeonato del Mundo acabó convirtiéndose en la crónica de un triunfo histórico contado desde dentro. "Creo que hemos hecho bien en plasmarlo de una manera más compacta y concreta, como en un documental que ha llevado un proceso, pero creo que va a ser interesante", adelanta el futbolista a la revista.

El delantero también destaca el interés de mostrar no solo la celebración del título, sino todo lo que hubo detrás: "Durante el proceso del Mundial hay momentos en los que hay dudas, o hay miedo por una eliminatoria o un rival… Creo que es bonito ver ese viaje y también notar cómo la confianza de todos era que habíamos llegado a Estados Unidos para pelear por ganarlo".