El verdadero "Reino Encantado de la Navidad" llega el 1 de diciembre: varias atracciones y un mercado variado

Los preparativos de Navidad empiezan a hacerse notar en todos y cada uno de los municipios tanto de Galicia, como del resto de España o incluso Portugal, el país vecino. Tanta es su cercanía, que muchos gallegos aprovechan estas fechas para hacer una visita a algún municipio del norte del país luso para disfrutar de sus programaciones navideñas.

Si es tu caso y tienes en mente visitar algún municipio de Portugal, pero no sabes cuál, te presentamos la programación completa de Vila Nova de Cerveira para que la tengas en cuenta a la hora de tomar la decisión, y ya te adelantamos que es súper completa y divertida para todos los públicos.

A un paso de Galicia

Decoración navideña Instagram @municipiovncerveira

La localidad portuguesa de Vila Nova de Cerveira ya tiene preparada su Navidad de 2026. Bajo el nombre de 'El Reino Encantado de la Navidad', el municipio ofrecerá una programación inspirada en el cuento de El Cascanueces, con decoración muy especial, iluminación por cada calle, espectáculos, actividades infantiles y muchas propuestas para disfrutar en familia.

La programación se desarrollará del 1 de diciembre al 10 de enero, aunque los primeros días concentrarán gran parte de las actividades. El inicio oficial será el martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, con el encendido de la iluminación navideña en el centro histórico.

Otro de los momentos más esperados, al menos para los niños, llegará el 4 de diciembre, a las 19:00 horas, con la llegada de Papá Noel. Antes de instalarse en su casa de la plaza Terreiro, recorrerá las calles en un desfile temático inspirado en el mundo de El Cascanueces.

Una vez terminado el desfile, los más pequeños podrán acercarse a conocer a Papá Noel, entregarle sus cartas y sacarse fotografías con él.

Mercado y muchas actividades

Entre el 1 y el 13 de diciembre la programación ganará intensidad. El Mercado Navideño será uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y visitantes, con puestos situados entre Terreiro y la Praça Alto Minho. Allí podrás adquirir productos de todo tipo, desde artesanía, dulces, especialidades gastronómicas, regalos navideños y muchas otras propuestas.

También habrá varios espectáculos por las calles y plazas en días y horas variadas. Entre ellos destacan el 'Reino del Hielo', el 'Reino de los Dulces', el 'Reino de las Flores' y el 'Reino de la Diversión'.

Además, la oferta incluye varias atracciones. El carrusel parisino, una de las novedades de esta edición, estará disponible del 1 de diciembre al 10 de enero. Durante esas mismas fechas funcionará también la pista de hielo natural, una de las actividades más esperadas por quienes disfrutan patinando en Navidad. Por su parte, el tren turístico permitirá recorrer la localidad entre el 1 y 13 de diciembre.

Los niños tendrán un papel protagonista en la programación de Vila Nova de Cerveira. La Fábrica de Galletas organizará talleres entre el 2 y el 13 de diciembre, con actividades para preparar galletas de jengibre, húngaras y con pepitas de chocolate.

Además, el 6 de diciembre, a las 10:00 horas, la piscina municipal organizará 'Hidronatal', una sesión de aquagym dirigida a mayores de 14 años. Es gratuita, pero es necesario reservar plaza.

Para conocer la programación al completo, con horarios y ubicación, accede a este enlace.