La feria se celebra en el gran Campo de Feira Câmara Municipal de Barcelos

El municipio con un mercadillo de productos locales cada jueves: puestos de alimentación, ropa y artesanía

Los mercadillos son un plan perfecto entre semana. Galicia tiene muchos mercados ambulantes, de diferentes tamaños y características, al igual que nuestro país vecino, Portugal.

Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira y Ponte de Lima acogen algunas de las ferias generalistas más famosas del norte de Portugal. El mercadillo de Barcelos es otra opción para comprar productos frescos, artesanía y mucho más.

El mercadillo ambulante ideal

Situada en el distrito de Braga, la ciudad portuguesa de Barcelos cuenta con uno de los mercados ambulantes más antiguos del país. Aunque su origen no está del todo claro, algunos expertos sitúan el inicio de la feria en el siglo XIII.

Sin embargo, el mercado de Barcelos no adquirió formalidad hasta el año 1412 con la concesión de D. João I, a petición del Conde de Barcelos, Don Afonso.

"En el siglo XVI, la feria se expandió, influenciada por la leyenda del Señor da Cruz, y se estableció en el Campo do Salvador, actualmente Campo da Feira", explica el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.

Hoy, el mercadillo ambulante de Barcelos se celebra todos los jueves y mantiene sus raíces tradicionales y rurales, ofreciendo productos agrícolas y artesanías típicas de la zona, como vajillas, gallos, carpintería, talla en madera y forja de hierro.

También hay puestos que ofrecen productos de alimentación, como frutas y verduras de temporada, pan de maíz y embutidos; ropa del día a día, plantas y flores, y utensilios de cocina.

Vecinos y visitantes acuden cada jueves al gran Campo da Feira, también conocido como Campo da República, en el centro de la ciudad, para realizar la compra semanal. Estas son las próximas fechas previstas:

Jueves, 19 de noviembre

Jueves, 26 de noviembre

Jueves, 3 de diciembre

Jueves, 10 de diciembre

Jueves, 17 de diciembre

¿Qué ver en Barcelos?

Barcelos es una ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Braga. Cuenta con una población aproximada de 60.000 habitantes en su núcleo principal y de 124.555 habitantes si tenemos en cuenta las freguesias (parroquias civiles).

Pequeños gallos portugueses Shutterstock

Bañada por el río Cávado, en el corazón de la región del Minho, la localidad es mundialmente conocida por ser la cuna del icónico Gallo de Barcelos, el famoso emblema nacional de Portugal.

Tiene origen en una leyenda medieval, con un gallego como protagonista. Según la tradición oral, un peregrino que salía de Barcelos camino de Santiago fue acusado injustamente de robar un tesoro y condenado a la horca.

Antes de la ejecución, el hombre pidió ser llevado ante el juez, quien se encontraba en un banquete. Allí proclamó con firmeza: "¡Tan seguro es que soy inocente, como seguro que ese gallo cantará cuando me ahorquen!".

El gallo cantó y el hombre, finalmente se salvó.

En materia patrimonial e histórica, Barcelos cuenta con un bonito casco medieval, la Igreja de Santa Maria Maior y las ruinas del Palacio de los Condes de Barcelos, que, en la actualidad, alberga el Museo Arqueológico, de acceso gratuito, con sarcófagos y tumbas medievales, escudos nobiliarios y piezas de la prehistoria y época romana.