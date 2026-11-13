Vigo desvela todos los detalles del desfile navideño de Disney: horario, recorrido, duración y personajes

Vigo se engalana de cara a una jornada única que dará comienzo a la Navidad en todo el planeta. Sin duda, el desfile organizado por Disney+ en una de las arterias principales de la ciudad será uno de los momentos más recordados este sábado, 14 de noviembre, en el que se encenderá el alumbrado navideño.

En un audio distribuido a los medios de comunicación este viernes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado todos los detalles del desfile de Disney+ que tendrá lugar este sábado, a partir de las 17:00 horas.

El recorrido partirá del nudo de Isaac Peral y terminará a la altura de la iglesia de Santiago de Vigo, es decir, sobre un kilómetro de distancia. Así, el espectáculo durará sobre una hora: "Va a ser un recorrido lento, con diferentes paradas de animación y un desfile para todos los públicos", ha afirmado Caballero.

La comitiva de Disney estará compuesta por más de 250 personas, entre porteadores de hinchables, bailarines, patinadores, actores y músicos. Reunirá las historias más exitosas de las productoras que conforman la compañía estadounidense: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Caballero ha destacado la presencia de 20 figuras gigantes: "Algunas de hasta 12 metros de altura". "Estarán inspiradas en los personajes de las historias icónicas de Disney. Entre ellas: Buzz Lightyear, Olaf, el gorro de chef de MasterChef Junior, el guantelete del infinito de las películas de los Vengadores y un tiburón gigante inspirado en National Geographic", ha adelantado el regidor.

También habrá figuras menores, de cuatro metros, que completarán la puesta en escena del desfile, así como vehículos inspirados en los diversos títulos y universos de Disney. Además, el espectáculo contará con efectos de nieve, coreografías y música en directo. "Dos bandas interpretarán las bandas sonoras más reconocibles", ha añadido el alcalde.

Disney con acento gallego

Por otro lado, el desfile va a incorporar una participación "muy importante" de Vigo y Galicia. Caballero ha explicado que participarán charangas y patinadores del Club de Patinaje Artístico de Coruxo. "Un evento creado especialmente para Vigo. Diferentes elementos se han diseñado a medida para este desfile", ha valorado.

Con todo, Caballero ha animado a su ciudadanía y a todas las personas que se encuentren este sábado en Vigo a disfrutar del desfile organizado por Disney+. Cabe recordar que, tras el encendido, la compañía también ha instalado una "experiencia inmersiva" en la calle Policarpo Sanz, toda una "puerta de entrada" al universo Disney.