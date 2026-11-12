Navidad de Vigo 2026: precios, horarios y fecha de apertura de la noria gigante

La Navidad de Vigo comenzará a girar este sábado 14 de noviembre tras el encendido del alumbrado navideño. Nada más el alcalde Abel Caballero pulse el botón rojo que dé inicio a la época más mágica y esperada del año, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de las principales atracciones del centro olívico.

Sin duda, Vialia será uno de los puntos con mayor actividad. Tras el encendido de las luces en Porta do Sol, tanto la noria gigante como el Cíes Market comenzarán a recibir a locales y visitantes, que buscarán sobre el centro comercial la tradicional ilusión de estas fechas.

Así, según fuentes municipales, será a partir de las 20:00 horas cuando vigueses y turistas podrán degustar los manjares de los puestos del mercadillo, así como subirse a la noria y observar una de las mejores panorámicas de la ciudad y la Ría de Vigo.

Vialia no es la tradicional ubicación de la noria y el Cíes Market. El Concello ha decidido trasladar ambas instalaciones desde la Alameda de Plaza Compostela hasta el centro comercial de "extender la Navidad" y evitar el impacto de las fiestas en el día a día de los vecinos del centro de Vigo.

Esta decisión, como informó Treintayseis, preocupa a los vecinos y comerciantes de Vía Norte. Consideran que el cambio de ubicación de estos elementos suponga un incremento de las aglomeraciones y los problemas de tráfico en una zona ya congestionada.

La Plaza Pública de Vialia contará también con un árbol, potente iluminación, pistas de hielo y diversos elementos ornamentales y atracciones. Estas estarán situadas en su mayoría junto a la noria gigante en el aparcamiento exterior del centro comercial.

Precios de la noria

Precio ordinario: 6 euros

6 euros Precio menores de 6 años con acompañante gratuito: 4,20 euros

4,20 euros Personas con un 33% o más de discapacidad con acompañante gratuito: 4,20 euros

4,20 euros Mayores de 65 años con acompañante gratuito: 4,20 euros

4,20 euros Descuento sobre las tarifas aplicables (1 día a la semana) : 3,75 euros

: 3,75 euros Sistema de pago con tarjeta Passvigo: descuento de un euro al presentarla

Horarios de la noria