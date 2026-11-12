Navidad de Vigo 2026: precios, horarios y fecha de apertura de la noria gigante
Vigo cuenta las horas para el inicio de la Navidad, con la puesta en marcha de su mercadillo y principales atracciones
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La Navidad de Vigo comenzará a girar este sábado 14 de noviembre tras el encendido del alumbrado navideño. Nada más el alcalde Abel Caballero pulse el botón rojo que dé inicio a la época más mágica y esperada del año, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de las principales atracciones del centro olívico.
Sin duda, Vialia será uno de los puntos con mayor actividad. Tras el encendido de las luces en Porta do Sol, tanto la noria gigante como el Cíes Market comenzarán a recibir a locales y visitantes, que buscarán sobre el centro comercial la tradicional ilusión de estas fechas.
Así, según fuentes municipales, será a partir de las 20:00 horas cuando vigueses y turistas podrán degustar los manjares de los puestos del mercadillo, así como subirse a la noria y observar una de las mejores panorámicas de la ciudad y la Ría de Vigo.
Vialia no es la tradicional ubicación de la noria y el Cíes Market. El Concello ha decidido trasladar ambas instalaciones desde la Alameda de Plaza Compostela hasta el centro comercial de "extender la Navidad" y evitar el impacto de las fiestas en el día a día de los vecinos del centro de Vigo.
Esta decisión, como informó Treintayseis, preocupa a los vecinos y comerciantes de Vía Norte. Consideran que el cambio de ubicación de estos elementos suponga un incremento de las aglomeraciones y los problemas de tráfico en una zona ya congestionada.
La Plaza Pública de Vialia contará también con un árbol, potente iluminación, pistas de hielo y diversos elementos ornamentales y atracciones. Estas estarán situadas en su mayoría junto a la noria gigante en el aparcamiento exterior del centro comercial.
Precios de la noria
- Precio ordinario: 6 euros
- Precio menores de 6 años con acompañante gratuito: 4,20 euros
- Personas con un 33% o más de discapacidad con acompañante gratuito: 4,20 euros
- Mayores de 65 años con acompañante gratuito: 4,20 euros
- Descuento sobre las tarifas aplicables (1 día a la semana): 3,75 euros
- Sistema de pago con tarjeta Passvigo: descuento de un euro al presentarla
Horarios de la noria
- Laborables: apertura a las 17:00 y cierre a las 22:30 horas; a excepción del 21 de diciembre al 12 de enero (período vacaciones de Navidad), cuando cerrará a las 23:30 horas
- Viernes, sábados y vísperas de festivo, apertura a las 11:00 y cierre a las 00:30 horas
- Domingos y festivos: apertura a las 11:00 y cierre a las 00:00 horas
- Días 24 y 31 de diciembre: apertura a las 11:00 y cierre a las 20:00 horas
- 5 de enero: apertura a las 11:00 y cierre a las 22:00 horas