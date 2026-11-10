El municipio con un mercadillo de Navidad ideal para visitar desde el 27 de noviembre: artesanía, regalos y comida

Si esta Navidad quieres disfrutar de diferentes planes para vivir esta época del año al máximo, visitar mercadillos navideños es una opción perfecta. Las calles de numerosos municipios se llenan de luces y decoraciones, creando un ambiente mágico. Además, muchos de ellos organizan mercadillos con decenas de puestos en los que encontrarás productos navideños, artículos de artesanía, propuestas gastronómicas y mucho más.

En Galicia hay un montón de opciones para disfrutar de esta tradición, pero si quieres aprovechar estas fechas para hacer una pequeña escapada al norte de Portugal, también encontrarás numerosos mercadillos que merecen una visita.

16 días de mercadillo

Mercado de Navidad de Valença do Minho (Portugal) cm-valenca.pt

Si estás pensando en hacer una escapada diferente esta Navidad, no hace falta irse muy lejos para encontrar un plan ideal. A un paso de Galicia, Valença do Minho, en Portugal, ultima sus detalles para celebrar por todo lo alto una de las épocas más especiales del año con su tradicional Mercado de Navidad, un plan perfecto para los gallegos que se animen a visitar el norte del país luso en estas fechas.

"El Mercado Navideño promete muchos días de color, dulzura y muchas propuestas creativas para esta Navidad, tanto para niños como para mayores", indican desde el propio concello. Se celebrará entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre, aunque no estará abierto todos los días. Las jornadas previstas serán el 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre.

Durante estas fechas, los puestos podrán visitarse de 14:00 a 20:00 horas, por lo que es un plan perfecto para aprovechar la tarde y comprar muchos productos y regalos ideales para la Navidad.

El mercado estará repartido en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Jardim Municipal y la Avenida dos Combatentes da Grande Guerra.

Cada uno contará con una propuesta diferente. En el Jardim Municipal, podrás disfrutar de varios puestos de gastronomía y productos alimenticios, una estupenda ocasión para disfrutar de la comida de Portugal y llevarte algún capricho a casa. Por su parte, la avenida estará dedicada a la artesanía, los productos tradicionales, los artículos navideños, regalos y otras actividades comerciales.

De esta forma, se ofrecerán una amplia variedad de productos para todos los gustos y edades. Desde dulces y ropa festiva hasta piezas de artesanía tradicional y creaciones originales, habrá propuestas tanto si eres de las personas que dejas las compras de Navidad para el último momento, como si ya lo tienes todo listo pero buscas alguna sorpresa especial.

Así que si este año te apetece cambiar de aires y disfrutar de la Navidad de una forma diferente, Valença te espera a partir del 27 de noviembre.