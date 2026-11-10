Una imagen de archivo de una pista de hielo de invierno Shutterstock

Este municipio español abrirá el 27 de noviembre una gran pista de hielo natural para disfrutar de la Navidad

La Navidad no se puede entender sin, al menos, una sesión de patinaje sobre hielo. Por eso, cada año numerosos municipios gallegos instalan pistas para disfrutar de esta actividad durante las fiestas.

Entre las novedades de este 2026 destaca la de Marín (Pontevedra), que contará por primera vez con su propia pista de hielo.

Gran pista de hielo natural

Es oficial. Marín se prepara para vivir unas fiestas de Navidad, en palabras del Ayuntamiento, "irrepetibles", con una programación que está prácticamente finalizada y que llegará cargada de sorpresas.

Una de las principales novedades de este año será la gran pista de hielo natural, una propuesta que llega por primera vez al municipio y que abrirá sus puertas el 27 de noviembre en el Parque Eguren.

La apertura se celebrará con una chocolatada popular, con la que se dará la bienvenida a esta nueva propuesta de la programación municipal.

Hasta el 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la pista de hielo natural en el siguiente horario:

Desde el 27 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, la pista de hielo abrirá de lunes a jueves de 17:00 a 22:00 horas. Las mañanas se reservan para reservas de grupos. Los viernes, sábados y domingos, el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 23:00 horas.

A partir del 19 de diciembre y hasta el 6 de enero, la instalación funcionará todos los días de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 23:00 horas, con excepciones en las fechas que señalamos a continuación:

El 24 y el 31 de diciembre, cerrará a las 20:00 horas

El 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, abrirá únicamente por la tarde, de 16:30 a 23:00 horas

Entradas y tarifas para grupos

El precio para disfrutar de una hora en la pista será de 6 euros por persona, con la posibilidad de adquirir guantes por 1,50 euros adicionales.

También se ofrecerán tarifas especiales para grupos que vengan por la mañana con reserva previa: los grupos de entre 5 y 14 personas pagarán 5 euros por participante, mientras que los de más de 15 personas pagarán 4 euros por participante.

La pista de hielo se completará con una zona de ocio juvenil con juegos recreativos gratuitos.

Mercadillo de Navidad

De forma paralela, el 27 de noviembre abrirá también el 'Mercadiño de Nadal' en la Alameda, donde las casitas de madera estarán repletas de adornos, regalos y dulces típicos de estas fiestas.

"Un espacio para pasear, encontrar algún detalle especial y disfrutar de los sabores de la Navidad", detallan fuentes municipales.

Ese mismo día se pondrá en marcha el Carrusel de Nadal de Estrela de Marín, "sumando otro atractivo para el público familiar y contribuyendo a llenar de ambiente el centro de la villa".