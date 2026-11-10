Guía para disfrutar la Navidad 2026 en Vigo: luces, atracciones, mercados y más actividades

La Navidad de Vigo está a la vuelta de la esquina. A menos de una semana para el encendido de las luces que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, será el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas.

A partir de ese momento comienza "la Navidad en el Planeta" y Vigo comienza a brillar con un despliegue de alrededor de 13 millones de luces LED en 500 calles y plazas, unas 40 más que en la edición anterior. Además, el árbol gigante de Porta do Sol ya está instalado y aspira a volver a ser el más alto de España, aunque todavía no ha desvelado su altura definitiva.

La decoración incluirá alrededor de 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles iluminados y 1.500 arcos, además de grandes estructuras transitables y varios recorridos luminosos. Entre las novedades destaca la caja de regalo de Gran Vía, que crece hasta alcanzar los 18 metros de altura, con nueve metros de ancho, 15 de profundidad y 81.000 luces capaces de ofrecer diferentes combinaciones de colores.

La iluminación se encenderá diariamente a las 18:00 horas y se apagará a la 01:00 horas de domingo a miércoles. De jueves a sábado y las vísperas de festivos, permanecerá encendida hasta las 03:00 horas. Además, durante las noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como las del 1, 5 y 6 de enero, la iluminación estará encendida de forma ininterrumpida hasta el amanecer.

Desfile de Disney

Imagen de archivo de un desfile de Disney Shutterstock

Lo más destacado de la Navidad este 2026 en Vigo es la incorporación de Disney+. El servicio de streaming se suma a la Navidad de Vigo con un desfile inédito de algunos de sus personajes más emblemáticos por las calles del centro de la ciudad. Los protagonistas de las películas y series favoritas de los más pequeños serán la antesala del gran encendido de las luces, previsto para el próximo 14 de noviembre.

La comitiva partirá del nudo de Isaac Peral y recorrerá la calle García Barbón a partir de las 17:00 horas. El espectáculo servirá como preludio del acto central de la jornada, que culminará a las 20:00 horas con el encendido de la iluminación navideña.

Según ha detallado el alcalde, Abel Caballero, será un espectáculo de gran formato que combinará hinchables de grandes dimensiones con personajes de Disney. Bajo estas figuras desfilarán intérpretes caracterizados que realizarán coreografías al ritmo de música inspirada en el universo de la compañía.

Cíes Market en Vialia

Una noria y un carrusel en una imagen de archivo Shutterstock

Más allá de las luces, uno de los elementos más representativos de la Navidad de Vigo es el tradicional Cíes Market que este año se traslada a la Plaza Pública del centro comercial Vialia. Allí ya se pueden ver instaladas las docenas de casetas, junto con el árbol, la pista de hielo, los paseos decorados con iluminación y otros elementos ornamentales.

La noria gigante también abandona su ubicación tradicional junto a la Alameda y se instalará en el aparcamiento exterior del centro comercial, concentrando en esta zona buena parte de las atracciones navideñas.

Según ha explicado el Concello, el cambio busca "extender la Navidad" a nuevos puntos de la ciudad. Sin embargo, la decisión también ha provocado inquietud entre vecinos y comerciantes de Vía Norte, preocupados por las posibles aglomeraciones y los problemas de tráfico en los accesos al centro comercial.

Asimismo, también hará mercados temáticos en O Calvario y la Alameda Suárez Llanos en Bouzas.

Pistas de hielo

La Navidad de Vigo volverá a contar con dos pistas de hielo en diferentes emplazamientos. Una de ellas estará situada en la Plaza pública del centro comercial Vialia y la segunda en uno de los parkings de la playa de Samil, donde además volverá el circuito de karts para los que más disfrutan de la velocidad.

Todavía faltan por confirmarse las fechas en las que estarán operativas, así como su horario y precios.

Además, tres trenes turísticos circularán recorriendo los principales emplazamientos de la Navidad de Vigo. Dos en el centro urbano y uno en la zona de Traviesas.

Photocall en la Alameda

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El traslado del mercado y de la noria dejará una imagen muy diferente en la plaza de Compostela. En el espacio que ocupaba la gran atracción se ha instalado un photocall formado por dos paquetes de regalo gigantes, que hasta ahora se encontraban en Policarpo Sanz.

La nueva ubicación, en el entorno del cruce de Concepción Arenal, Colón y Areal, permitirá mantener un punto de decoración navideña y fotografías en una de las zonas tradicionales de las fiestas, aunque sin la concentración de casetas y atracciones de los últimos años y, por tanto, de gente.

Un Belén de casi 100 metros

Otra de las novedades de esta edición estará en la Casa das Artes, que acogerá un Belén monumental de casi 100 metros cuadrados. La propuesta incluirá también un nacimiento infantil de unos 40 metros cuadrados, así como fotografías y elementos relacionados con el patrimonio histórico y cultural de Vigo.

La exposición permitirá ampliar la oferta navideña con una actividad cultural pensada para todos los públicos, especialmente para las familias con niños, y recuperará la tradición de los belenes como parte de la programación de las fiestas.

Circo de Nadal

Circo de Nadal en Vigo. Circo do Nadal.

Uno de los clásicos, el Circo do Nadal, volverá a ocupar la explanada del barrio de Coia, su lugar habitual. En esta ocasión, el título del espectáculo será "Máxico reino dos xoguetes", un espectáculo lleno de "magia, emoción, acrobacias, e ilusión para gozar en familia".

La gran carpa de la Avenida de Castelao abrirá al público el próximo 4 de diciembre y se podrá disfrutar de alguno de los espectáculos programados hasta el próximo 10 de diciembre.

Las entradas, que parten desde los 12 euros, ya se han puesto a la venta en ticketrona.com y en circodenadal.gal.

Barco de Nadal

Barco de Nadal de Mar de Ons Mar de Ons

El Barco do Nadal regresará a Vigo a partir del próximo viernes 20 de noviembre con Mar de Ons. Entre las principales novedades de esta edición destaca la posibilidad de disfrutar de una cena a bordo todos los días en compañía de uno de los personajes más emblemáticos de la Navidad. Así, combinarán la experiencia de navegar por la ría con una experiencia gastronómica en un entorno único y especialmente decorado.

"Los pasajeros podrán disfrutar de esta exclusiva experiencia gastronómica en el comedor de la cubierta principal, en un ambiente mágico, rodeados de árboles, guirnaldas y luces navideñas", afirman desde la naviera. El menú constará de empanada de zamburiñas, pastel de centollo con crema de algas, carrilleras acompañadas de parmentier de patata y, para terminar, una cañita rellena de crema.

Durante el recorrido, de aproximadamente hora y media, no faltarán los personajes navideños: Papá Noel estará presente hasta el 25 de diciembre, el Paje Real tomará el relevo hasta el Día de Reyes y El Grinch hará sus apariciones todos los domingos de diciembre. Además, o Barco de Nadal estrenará un nuevo espacio donde los pasajeros podrán reservar otras experiencias y descubrir una selección de recuerdos especiales inspirados en la Navidad de Vigo.

Las tarifas de O Barco do Nadal de Vigo son de 25 euros para adultos y 12 euros para niños en la modalidad de paseo, mientras que la opción de paseo con cena tiene un precio total de 69 euros para adultos y 35 euros para niños. En ambas modalidades, los menores de 0 a 2 años viajan con billete gratuito.

La actividad estará disponible hasta el 4 de enero.

Papanoelada Runners

El sábado 19 de diciembre de 2026, el barrio de Navia acogerá la Papanoelada Runners, una carrera popular en la que los participantes correrán con el traje rojo y blanco de Papá Noel para recorrer las calles de la ciudad olívica con los recorridos urbanos de 5 y 10 kilómetros.

La prueba tendrá salida y meta en el barrio de Navia, Rúa da Pedra Seixa a partir de las 11:00 horas.

Papanoelada motera

Los amantes de las dos ruedas también podrán disfrutar de la Navidad en Vigo. La gran Papanoelada motera volverá a reeditarse un año más para teñir la ciudad con el rojo de los trajes de Papá Noel.

La cita será el 19 de diciembre, fecha en la que cientos de moteros harán rugir sus motores al tiempo que reparten caramelos e ilusión por la ciudad.

Papá Noel

El alcalde con Papá Noel en la casa ubicada en Policarpo Sanz Concello de Vigo

Papá Noel recibirá a los más pequeños de la ciudad desde el 20 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Será dos días más tarde, el día 26 de diciembre y hasta el 4 de enero, cuando la Cartera Real comience a recoger las cartas de los vigueses y viguesas.

El gobierno local pondrá en marcha un sistema de tíckets, según el cual se irá llamando por orden de los números asignados. Así, se evitarán las largas colas frente a la casita de Policarpo Sanz. Además, se repartirán 35.000 monedas de chocolate personalizadas en cada campaña.

Cabalgata de Reyes

Baltasar saluda desde su carroza a todos los vigueses. Cedida

El broche de oro a la Navidad de Vigo lo pondrá la tradicional Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que volverá a recorrer las calles de la ciudad. La jornada comenzará con una cabalgata estática en la avenida de Castelao, que podrá visitarse entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Por la tarde, los Reyes Magos recorrerán la ciudad en su desfile desde las 18:00 hasta las 20:00 horas. Al finalizar, tendrá lugar la recepción y el saludo de Sus Majestades de Oriente en la Puerta del Sol, a las 20:00 horas.