El pueblo de la Navidad más bonito cerca del mar con pista de hielo, un mercadillo artesanal y la visita de Papá Noel

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado. Papá Noel y sus elfos, y los Reyes Magos de Oriente, están trabajando a pleno rendimiento para preparar todos los juguetes y ultimar los detalles de esta época tan especial.

Mientras algunos municipios adelantarán unas semanas la llegada de la Navidad, otros esperarán al 1 de diciembre para iluminar sus calles y recibir visitas muy especiales.

Un pueblo navideño de cuento

Es el caso de la localidad portuguesa Vila Nova de Cerveira, que, bajo el lema 'Cerveira, um Reino Encantado de Natal', celebrará una programación inspirada en el cuento de hadas El Cascanueces, con propuestas para todos los públicos.

Del 1 de diciembre al 10 de enero, Vila Nova de Cerveira transformará su centro histórico en un escenario de fantasía, con un programa que combina tradición e imaginación, reuniendo espectáculos, atracciones y un mercado de Navidad.

La aventura comenzará el martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, con el tradicional encendido de luces. "Las calles y edificios se visten de luz y color, en un momento de celebración que destacará un espectáculo de ballet inspirado en El Cascanueces", informan fuentes municipales.

La noche del 1 de diciembre también estará marcada por la apertura del mercado artesanal y de la pista de hielo, así como del carrusel luminoso.

En este sentido, el Mercado de Navidad abrirá sus puertas hasta el 13 de diciembre entre el Terreiro y la Praça Alto Minho de Vila Nova de Cerveira, donde artesanos, productores, comerciantes y asociaciones locales presentarán productos regionales, artesanía, sabores tradicionales y regalos muy originales.

Una pista de hielo natural

Otro de los momentos más esperados tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 19:00 horas, con la llegada de Papá Noel. El personaje más querido de la Navidad instalará su casa en el centro histórico, donde recibirá a los más pequeños para escuchar sus deseos y compartir con ellos un encuentro mágico para el recuerdo.

Imagen de archivo de una pista de hielo Shutterstock

La programación navideña de Vila Nova de Cerveira incluye más experiencias para vivir en familia: un carrusel parisino, una pista de hielo natural y un tren turístico, en funcionamiento del 1 al 13 de diciembre, ideal para disfrutar de la decoración y ambiente festivo.

"Del 1 de diciembre al 10 de enero, hay un reino esperando ser descubierto. Entre luces titilantes, melodías encantadas, encuentros especiales y experiencias para todas las edades, Cerveira invita a vecinos y visitantes a entrar en esta historia y formar parte de ella", animan desde el Ayuntamiento.