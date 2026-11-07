Una noria y un carrusel en una imagen de archivo Shutterstock

El pueblo mágico para pasar la Navidad con una noria gigante, pista de hielo y un mercadillo de artesanía

Quedan 48 días para Navidad. Un mes y 18 días. Sin embargo, la ciudad portuguesa de Vizela, en el distrito de Braga, dará la bienvenida a esta época mágica, llena de luz, amor y esperanza, el próximo 28 de noviembre.

Bajo el lema 'Um Novo Natal no Vale', la programación se prolongará hasta el 3 de enero e incluirá actividades y propuestas para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Una noria gigante

Vizela se ha consolidado como uno de los destinos más visitados en Navidad, atrayendo a miles de visitantes de distintos puntos del país e incluso de Galicia.

A unas semanas del encendido navideño, el Ayuntamiento ha desvelado dos de las actividades más destacadas del programa de 2026: la celebración de uno de los desfiles navideños más grandes de Portugal y la visita de Papá Noel.

Papá Noel Shutterstock

Vecinos y visitantes también podrán disfrutar de una programación muy variada que incluye una pista de hielo, el Mercadinho de Natal, la Casa de Papá Noel, un carrusel parisino, una noria gigante y una carpa con decenas de espectáculos para escuelas y el público general.

Entre el 28 de noviembre y el 3 de enero, Vizela transformará la Praça da República, el Fórum Vizela y el Jardim Manuel Faria en un escenario único, decorado con la temática del clásico cuento El Soldadito de Plomo e iluminado por dos árboles de Navidad gigantes.

La jornada del encendido estará marcada por una programación especial para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ya ha dado a conocer la agenda prevista para el próximo sábado 28 de noviembre:

A las 16:30 horas : Miniconcierto a cargo de Carolina Deslandes

: Miniconcierto a cargo de A las 17:00 horas : Actuación del coro de los alumnos de la Academia de Música de la Sociedad Filarmónica Vizelense (SFV)

: Actuación del coro de los alumnos de la (SFV) A las 17:30 horas: Encendido de luces

El 6 de diciembre tendrá lugar el gran desfile de Navidad, uno de los momentos más esperados. Este desfile, que marca la inauguración oficial de las diversas celebraciones navideñas, promete atraer a cientos de familias y visitantes al corazón de la villa portuguesa.

"La Ciudad Navideña de Vizela va mucho más allá del entretenimiento: revitaliza el corazón de la ciudad, involucra a la comunidad y devuelve el orgullo a los habitantes de Vizela, celebrando con toda la población el verdadero espíritu y la magia de estas fiestas".

Qué hacer en Vizela

Además de pasear por sus calles, alumbradas y decoradas con motivos navideños, Vizela es un destino muy popular por sus termas, conocidas como la 'Reina de las Termas de Portugal', con 33 manantiales de agua ideales para tratamientos de salud.

Para los amantes de la naturaleza, el Parque das Termas es un gran espacio verde de más de 7 hectáreas con un lago con cisnes, mientras que los Passadiços de Vizela ofrecen una ruta de casi 6 kilómetros de pasarelas de madera, junto al río Vizela.

Situado a 410 metros de altitud, el Santuario de São Bento das Peras actúa como un mirador natural con vistas panorámicas de la zona.