En noviembre habrá dos fechas: los días 22 y 29 Cámara Muncipal de Monção

El mercadillo ambulante ideal para visitar 1 día al mes: puestos de artesanía, antigüedades y mucho más

La agenda cultural de noviembre ofrece numerosas oportunidades para disfrutar por todo lo alto del mes en curso. Tras las celebraciones de Halloween, hay una cita imprescindible que no te puedes perder: la Feira de Artesanato e Velharias.

En el municipio portugués de Monção, a escasa distancia de la frontera con Galicia, las calles se llenan de vida el último domingo de cada mes con numerosos puestos en los que descubrir piezas de artesanía, antigüedades y todo tipo de curiosidades.

El cuarto domingo del mes

Los mercadillos ambulantes son un plan perfecto para el otoño. Es la temporada perfecta para pasear entre puestos y disfrutar de la tradición sin el agobio del calor propio del verano.

En este sentido, la Feira de Artesanato e Velharias es uno de los mercadillos más emblemáticos y populares del norte de Portugal.

Tiene una periodicidad mensual y se celebra el cuarto domingo de cada mes. Si el mes tiene cinco domingos, la feria también se celebra ese día. Por lo tanto, habrá dos ferias en noviembre: los días 22 y 29.

Tras un periodo en la Praça Deu-la-Deu, la plaza principal de Monção, la Feira de Artesanato e Velharias se celebra, desde principios de 2019, en el Campo da Feira, a la entrada del centro histórico de la ciudad.

"Además de ofrecer buenas condiciones para los expositores, el espacio cuenta con un amplio aparcamiento", detallan fuentes municipales.

El evento, que suele comenzar a primera hora del día, sobre las 09:00 horas, atrae cada mes a numerosos visitantes de municipios vecinos, tanto portugueses como gallegos. No es de extrañar, ya que la feria se convierte en un escaparate de artículos únicos y singulares.

A continuación, te detallamos las próximas fechas de la Feira de Artesanato e Velharias de Monção:

Noviembre: 22 y 29

Diciembre: 27

Enero (2027): 24 y 31

Febrero: 28

Marzo: 28

Abril: 25

Mercadillo semanal

Paralelamente, Monção celebra todos los jueves un mercadillo semanal en el Campo da Feira, junto al mercado municipal y la entrada de la localidad. Si el jueves coincide con un día festivo, el mercadillo pasa a celebrarse el martes.

Es decir, se adelanta dos días para mantener la actividad en el municipio.

Cuenta con alrededor de 170 puestos de ropa, calzado, alimentación, artesanía y otros productos, todos ellos "debidamente señalizados y equipados para la colocación de sus expositores", indican desde el Ayuntamiento.

Qué ver en Monção

Pueblo de Monçao, Portugal Shutterstock

La villa de Monção está situada en el distrito de Viana do Castelo y limita al norte con Galicia. A pie del río Miño y con aguas termales, destaca por sus impresionantes murallas medievales, que se extienden a lo largo de 5 kilómetros.

También merecen una visita el Castillo de Monção y el Museo do Alvarinho, dedicado al famoso vino Alvarinho, así como la Iglesia Matriz de Monção y las Termas de Monção, un balneario construido entre finales del siglo XIX y principios del XX con piscina, un jacuzzi y una piscina con camas de burbujas.