Vigo y Disney suman fuerzas para crear "experiencias que emocionen y sorprendan" esta Navidad de 2026

Vigo ha desvelado la gran novedad de la Navidad de 2026. El Concello suma fuerzas con Disney+ para ofrecer "experiencias únicas" a los vecinos y vecinas de la ciudad olívica, como un gran desfile con los personajes favoritos de los más pequeños durante el encendido del próximo 14 de noviembre.

El convenio de colaboración entre Concello y Disney ha sido aprobado en la Xunta de Goberno de este viernes, según ha informado el alcalde Abel Caballero, que se ha acercado a Porta do Sol para anunciar la principal novedad de la Navidad olívica.

"Vigo y Disney+ unimos fuerzas para ofrecer experiencias únicas a vecinos y visitantes. Compartimos la vocación de crear experiencias que emocionen y sorprendan, pensadas para todos los públicos y que crearán recuerdos para toda la vida", ha afirmado el regidor socialista.

De esta forma, Disney+ se suma a la Navidad de Vigo como colaborador oficial y "refuerza la proyección internacional" de la ciudad. Y es que todo el universo de la compañía audiovisual viajará hasta la ciudad olívica durante la época más mágica del año.

Disney+ producirá "experiencias inéditas" y "diseñadas específicamente" para la Navidad de Vigo. "El objetivo de estas acciones es sorprender y contribuir al ambiente festivo de nuestra Navidad", ha incidido el alcalde.

Pixar, Marvel, Star Wars y todas las exitosas franquicias de Disney tendrán presencia en la ciudad olívica. Según lo explicado por Caballero, el convenio recoge dos grandes propuestas que "detallaremos a lo largo de los próximos días".

Gran desfile en el encendido

La principal aportación de Disney será antes del encendido de las luces de Navidad de Porta do Sol del próximo sábado 14 de noviembre. La empresa realizará un desfile a lo largo de la calle García Barbón. Comenzará a las 17:00 horas y será previa para el acto que dará inicio a la época más mágica del año a las 20:00 horas.

"Está concebida como un espectáculo de gran formato. Integra elementos hinchables de gran dimensión de personajes de Disney y, bajo los hinchables, desfilarán personajes caracterizados con coreografías y música característica", ha detallado el alcalde.

Según Caballero, Disney se ha comprometido a realizar el montaje y mantenimiento de todo el evento. "Dispondrá de un equipo de mantenimiento y seguridad 24 horas al día", ha añadido, así como ha subrayado que el Concello no realiza aportación económica alguna.

"Pondremos vallas y nos encargaremos del uso del espacio público. Disney+ asume los costes de producción y organización del desfile y de la instalación", ha incidido Caballero, que también ha anunciado que habrá una instalación de Disney "de una ornamentación tridimensional" en Policarpo Sanz.