Vigo Porté celebra sus 15 años con una nueva categoría y más de 9.000 euros en premios

Vigo Porté regresa al Auditorio Mar de Vigo del 15 al 18 de abril de 2027. La cita celebrará su 15º aniversario con nuevas propuestas, un prestigioso jurado internacional y más de 9.000 euros en premios, además de becas de formación nacionales e internacionales.

En apenas 60 días desde su apertura, Vigo Porté ha registrado más de 400 participantes procedentes de 19 centros de danza, lo que refleja la gran expectación que genera el evento en la ciudad.

El acto de presentación, celebrado este jueves en el centro comercial Vialia, ha contado con la participación de Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra; Juan Louro, director de Vialia Estación de Vigo; y Lorena López, directora de Vigo Porté; además de Cristina García y Jose Carlos Giménez, representantes de la agencia creativa Esmerarte.

Durante la presentación, Lorena López ha destacado la trayectoria del evento y la importancia de seguir ofreciendo oportunidades a bailarines de diferentes edades y disciplinas. "Cumplir 15 años es muy especial para nosotros, pero lo que más nos ilusiona es comprobar cómo Vigo Porté sigue creciendo y acompañando a nuevas generaciones de bailarines. Queremos que esta edición sea una celebración de todo lo que hemos construido juntos y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir descubriendo talento, aprendiendo y disfrutando de la danza", ha señalado.

Ana Ortiz ha destacado que "Vigo Porté demuestra que en Galicia contamos con un enorme talento artístico y con iniciativas capaces de proyectarlo más allá de nuestra comunidad. Quince años de trayectoria reflejan el esfuerzo de su organización y el compromiso de todas las escuelas, profesionales y familias que hacen posible este encuentro".

Por su parte, Luisa Sánchez ha subrayado la importancia de impulsar propuestas culturales que generan oportunidades.

Juan Louro, ha expresado también su satisfacción por acoger un año más este acto de lanzamiento del evento.

Una nueva categoría

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación de la categoría Golden, dirigida a coreografías cuyos componentes tengan una edad media superior a los 35 años.

Con esta incorporación, Vigo Porté amplía las posibilidades de participación y reconoce que la pasión por la danza, la creatividad y el talento no entienden de edades.

La competición repartirá además más de 9.000 euros en premios, a los que se sumarán distintas becas y oportunidades de formación y proyección artística.

Entre las oportunidades ya confirmadas figuran cuatro becas con acceso directo a la Final Mundial 2027 de Azul Fest World Championship, en Córdoba (Argentina), una beca de estancia de 2 semanas en el Ballet Nacional de España en Madrid, seis becas para diferentes programas del Broadway Dance Center de Nueva York (Estados Unidos), dos becas de estancia de una semana en el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, dos becas de entrada al evento + 5 clases en Dance Connect Convention 2027 en Braga (Portugal), tres becas de estancia de una semana en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en Valladolid, una beca del 100 % para el programa Groundwork Summer Intensive 2027 de Nueva York (Estados Unidos) y, a través de The Place Dance Studio en Madrid, dos becas completas para su curso intensivo de verano y una beca del 100 % para su Formación Profesional del curso 2027/2028.

Un jurado internacional

La organización ha anunciado también los profesionales que integrarán el jurado de esta edición: Aaron Cobos, Dany Barros, Eduardo Martínez, Eric Campros, Grazy Stenio, Jonatan Díaz, Jose Ortiz, Melania Rodríguez, Michelle Manganaro y Yolanda Osuna.

Entre ellos destaca Dany Barros, vigués y antiguo participante de Vigo Porté, que regresa en esta ocasión como miembro del jurado y que realizó una actuación en este acto. También vuelve Grazy Stenio, bailarín y coreógrafo internacional que participó en el certamen hace una década.

El jurado contará asimismo con Eduardo Martínez, primer bailarín del Ballet Nacional de España; Eric Campros, que regresa por segundo año desde Nueva York; y Melania Rodríguez, gimnasta de élite gallega y campeona del mundo.

Aunque ya se ha anunciado la presencia de Pablo Puyol como artista invitado, la organización ha adelantado, además, que todavía tienen muchas sorpresas por desvelar, que se sumarán a esta edición conmemorativa.

PortAmérica y Río Verbena Fest

Vigo Porté ha anunciado también la ampliación de su colaboración con PortAmérica y la renovación del Premio Río Verbena Fest, dos iniciativas que permiten acercar el trabajo de los bailarines a nuevos públicos.

En esta edición, cinco coreografías seleccionadas durante la Gala Final de Vigo Porté 2027 tendrán la oportunidad de actuar en el Escenario Azucreira de PortAmérica, un festival que también celebrará su 15.º aniversario en 2027.

Además, los integrantes de las coreografías premiadas podrán obtener pases completos para los festivales PortAmérica y Río Verbena Fest, de acuerdo con las condiciones de cada galardón. Cristina García, directora de Comunicación y Marketing de Esmerarte Industrias Creativas, ha puesto en valor la conexión entre la danza y los festivales musicales: "La colaboración con Vigo Porté nos permite acercar dos mundos que comparten algo esencial: la capacidad de la música y la danza para emocionar y conectar con el público. Nos hace especial ilusión que cinco coreografías puedan mostrar su talento en el escenario de PortAmérica y contribuir a dar visibilidad a nuevos creadores", ha destacado.

José Carlos Giménez, responsable de relaciones institucionales de Esmerarte Industrias Creativas, ha indicado que "creemos firmemente en la colaboración como una forma de multiplicar oportunidades y dar mayor proyección al talento. La conexión entre Vigo Porté y festivales como PortAmérica y Río Verbena Fest demuestra que, cuando diferentes disciplinas artísticas encuentran espacios comunes, surgen nuevas posibilidades para los creadores y experiencias enriquecedoras para el público. Es una satisfacción contribuir a que estos proyectos sigan creciendo juntos".