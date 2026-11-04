Este miércoles se han registrado mínimas por debajo de los 0 ºC Meteored (Web)

Ni Pedrafita ni Xinzo de Limia: este es el pueblo más frío de Galicia, con -4,7 ºC este 4 de noviembre

En los primeros días de noviembre, ya se empieza a sentir el ambiente más fresco. La llegada de una masa de aire polar, procedente del interior de Europa, ha provocado un notable descenso de las temperaturas.

De hecho, en algunos municipios de Galicia, los termómetros han caído tanto que ya se están registrando valores bajo cero.

El pueblo más frío de Galicia

En la mañana de este miércoles, Calvos de Randín (Ourense) ha registrado la temperatura más baja de toda la región. A las 08:20 horas, el termómetro ha marcado -4,7ºC, según la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

Situado en el extremo sur de la provincia de Ourense, en la comarca de A Limia y limitando con Portugal al sur, Calvos de Randín es una de las zonas más frías de Galicia.

En invierno es habitual que los termómetros caigan por debajo de los 0ºC. No obstante, no habrá que esperar hasta diciembre para alcanzar esos valores. Este mismo mes de noviembre, concretamente hoy miércoles, los termómetros han marcado -4,7ºC a las 08:20 horas de la mañana.

La altitud media de Calvos de Randín oscila entre los 900 y 1.100 metros. Sin embargo, en el sector meridional, fronterizo con Portugal, se sobrepasan esas alturas, hasta rondar los 1.400 metros en algún punto de la Sierra de la Pena o el Pico Monteagudo.

De este modo, Calvos de Randín tiene uno de los inviernos más fríos de toda Galicia. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, son muy bajas y también suele haber fuertes heladas.

Es habitual que las mínimas caigan bajo cero, tal y como ha ocurrido en la mañana de este 4 de noviembre, cuando la estación de MeteoGalicia ha registrado -4,7 ºC. Le siguen muy de cerca Verín (Ourense) y la estación meteorológica de Morelle (Lugo).

Completan el top 5 de municipios más fríos de Galicia Xinzo de Limia (Ourense) y Viana do Bolo (Ourense). A continuación, te detallamos las temperaturas anotadas por el servicio meteorológico gallego:

Municipio/Estación meteorológica Temperatura mínima Hora Calvos de Randín -4,7 ºC 08:20 horas Verín-Vilela -3,8 ºC 08:20 horas Estación de Morelle (Sarria) -2,9 ºC 08:20 horas Xinzo de Limia -2,6 ºC 02:10 horas Viana do Bolo -2,6 ºC 08:10 horas

En el otro extremo, el territorio gallego cuenta con otros municipios en los que, a principios de noviembre, las temperaturas mínimas se mantienen por encima de los 10 ºC. Estos son: