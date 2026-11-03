Su construcción se remonta a finales del siglo XI Turismo de Galicia

El castillo medieval ideal para visitar en otoño: residencia de reyes y declarado Bien Cultural de Interés Nacional

Las fortalezas, castillos y murallas representan un atractivo turístico de primer orden. Y en Galicia destacan enclaves fortificados como el Castillo de Soutomaior, en Soutomaior (Pontevedra), y el Castillo de San Antón, en A Coruña.

Situado en la pequeña localidad de Maceda (Ourense), el Castillo de Maceda es otra de las joyas del patrimonio medieval gallego que merece la pena descubrir. En la actualidad, sus muros albergan un hotel, aunque la fortaleza atesora una larga historia.

Una joya del Medievo

El Castillo de Maceda se levanta estratégicamente a poca distancia de la villa homónima. Su construcción se remonta a finales del siglo XI con el propósito de defender las rutas estratégicas de la zona.

Según la historia local, entre sus ilustres moradores figuran Doña María Fernández, hija de las segundas nupcias del Conde de Trapa; Alfonso X el Sabio y el navegante João da Nova, quien fue alcalde de Lisboa y es conocido por el descubrimiento de las islas de Ascensión y Ceilán.

En el siglo XV el castillo pasó a manos de los condes de Benavente y posteriormente a los condes de Maceda.

Castillo de Maceda Archivo

La fortaleza de Maceda sirvió de enfrentamiento en las Revueltas Irmandiñas --la revuelta social que tuvo lugar en Galicia entre 1467 y 1469--, "aunque sus moradores nunca estuvieron metidos de lleno", explica Turismo de Ourense.

"Ya en la Edad Moderna, y debido a la posición estratégica ya mencionada, el emplazamiento fue elegido para establecer un mercado, que fue institucionalizado por el propio señor feudal, convirtiéndolo en la Feira do Vinte", agrega.

Con el paso de los años, Maceda se convirtió en centro de comercio de la comarca. Y mucho tiempo después, la fortaleza fue declarada Monumento Histórico-Artístico, bajo la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español y la Ley 16/1955, BIC (Bien de Interés Cultural).

Hotel en funcionamiento

Tras diferentes trabajos de adecuación, el Castillo de Maceda se ha convertido en la actualidad en un establecimiento hotelero.

El Hotel Monumento Castillo de Maceda, de 3 estrellas, dispone de seis habitaciones equipadas con todas las comodidades para garantizar una estancia confortable: aire acondicionado, tv de pantalla plana, secador de pelo, toallas de baño, etc.

El establecimiento hotelero sirve un desayuno continental cada mañana. "Entre las opciones gastronómicas se encuentra un bar de café. También puedes probar la comida española en el restaurante Castelo de Maceda, que está bastante cerca del Monumento Castillo", destacan en su página web.

En la actualidad, el establecimiento permanece cerrado temporalmente, aunque es posible contemplar su exterior.

¿Cómo llegar?

El Castillo de Maceda se encuentra en la villa de Maceda, a poca distancia de Ourense. Desde la ciudad de As Burgas, el trayecto es de aproximadamente 30 minutos por la carretera OU-101.

Además de su histórica fortaleza medieval, Maceda alberga otros importantes atractivos turísticos, como el Museo del Médico Rural, la Iglesia de San Pedro de Maceda y el Paseo Fluvial del Río Maceda.

Por otra parte, el Entroido de Maceda es de Interés Turístico y destaca por el personaje del felo, cuyo elemento diferenciador más evidente a primera vista, a diferencia de los peliqueiros y cigarróns, son las medias negras.