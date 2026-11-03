La Alameda de Vigo sustituye la noria y el Cíes Market por un photocall que cambia de zona

La Navidad de Vigo sigue dando pasos en plena cuenta atrás para el encendido de las luces y ya muestra una novedad derivada del traslado del Cíes Market y la noria gigante de la Plaza de Compostela a Vialia.

Este año, donde antes se ubicaba la gran atracción navideña se ubicará un photocall formado por dos grandes paquetes de regalo, que ya está instalado en el cruce entre Concepción Arenal, Colón y Areal.

Este adorno era uno de los habituales en Policarpo Sanz, dentro del paseo de luces que se extiende por esta calle y el principio de García Barbón.

Precisamente, estas dos calles ya muestran avances de la instalación del resto de decoración que se levantará en un trayecto ya clásico que desemboca en la Puerta del Sol.

Por el momento, no hay afección al tráfico, ya que se han dejado habilitados un carril para cada uno de los sentidos para que los vehículos puedan transitar por la zona.