El mercado más bonito para visitar esta Navidad: 20 puestos de juguetes, artesanía y adornos navideños

La Navidad es una de las épocas más especiales del año, en la que los municipios adornan sus calles con luces, instalan grandes árboles navideños y organizan una amplia programación de actividades para todos los públicos, en especial para los más pequeños, quienes viven con mayor ilusión la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos.

Entre las propuestas más características de la Navidad destacan los tradicionales mercados navideños, que se instalan en numerosos municipios y se convierten en puntos de encuentro para vecinos y visitantes. En ellos es posible encontrar una gran variedad de productos, desde adornos navideños y juguetes hasta productos de alimentación o artesanía, entre otros.

Un mercado del área de Vigo

El municipio de Tui (Pontevedra) ya ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en instalar un puesto en su tradicional Mercado de Navidad, que se celebrará entre el 4 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027.

El Mercado de Navidad de Tui se desarrollará en la Praza da Inmaculada y sus alrededores, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para vecinos y visitantes. En total, habrá 20 puestos en cada uno de los tres turnos establecidos, que se distribuirán de la siguiente manera: del 4 al 13 de diciembre, del 14 al 24 de diciembre y del 26 de diciembre al 5 de enero.

Así, diferentes artesanos, comerciantes y profesionales tendrán la oportunidad de formar parte de esta iniciativa.

Los horarios son los siguientes:

De lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 horas

Sábados, vísperas de festivo, y festivos: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Domingos: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Tanto el 24 como el 31 de diciembre solo abrirá de 11:00 a 14:00 horas

El 5 de enero solo abrirá de 11:00 a 18:00 horas

Productos a la venta

El Mercado de Navidad de Tui contará con una gran variedad de productos relacionados con esta época tan especial.

Entre ellos se encuentran artículos de decoración y de temática navideña, adornos e iluminación decorativa, regalos originales, artesanía, productos creativos y de elaboración propia, juguetes, libros, dulces y especialidades de repostería típicas de estas fechas, así como otros productos de carácter estacional.

Además, el mercado también reservará un espacio para propuestas de alimentación y gastronomía, incluyendo productos típicos de estas fechas, así como servicios de restauración. Estos últimos estarán destinados al consumo en el propio recinto, que contará con mesas habilitadas para disfrutar de la oferta gastronómica.

Cómo solicitar un puesto

Toda persona que quiera participar en uno de los puestos debe cubrir el formulario de solicitud antes de las 23:00 horas del jueves 12 de noviembre de 2026. Asimismo, tendrán que enviar tres fotografías de los productos que deseen comercializar al email mercadonadaltui@gmail.com.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a las personas seleccionadas si han obtenido una plaza. Estas deberán abonar una fianza de 150 euros, que les será devuelta íntegramente una vez concluya el mercado.

En este enlace puedes consultar las bases para participar en el Mercado de Navidad de Tui.