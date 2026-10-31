Gran mercadillo solidario el 21 y 22 de noviembre con variedad de artículos a la venta y música en directo

Vigo volverá a ser un ejemplo de solidaridad con la celebración de un mercadillo solidario los próximos 21 y 22 de noviembre. Se trata de la sexta edición del Mercadillo Solidario de la Fundación Casa Caridad Vigo, cuya recaudación irá destinada al Comedor de la Esperanza.

Durante ambos días se podrán adquirir artículos en "una cita llena de ambiente navideño", en la que también habrá servicio de bar, mucha música y, por supuesto, mucha solidaridad.

Mercadillo solidario en Vigo

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, también las iniciativas solidarias que buscan echar una mano a quienes más lo necesitan. Una de ellas es el Mercadillo Solidario de la Fundación Casa Caridad Vigo, que celebrará los próximos 21 y 22 de noviembre su sexta edición con dos días de compras, música y solidaridad, perfectos para tomarse algo en buena compañía.

Durante todo el fin de semana, la sede situada en la calle San Francisco, 69, será el lugar idóneo para quienes quieran adelantar las compras navideñas y colaborar al mismo tiempo con una buena causa. El mercadillo contará con varios artículos a la venta y un servicio de bar y música, creando un ambiente perfecto para acercarse con amigos o en familia.

Todo lo que se recaude durante estas dos jornadas se destinará al Comedor de la Esperanza, una iniciativa que presta apoyo a personas que atraviesan situaciones vulnerables. ¿Qué mejor forma de hacer unas compras que participando en este proyecto solidario? Además de comprar artículos interesantes también podrás disfrutar de las actividades programadas.

Una de estas actividades será la actuación musical del Dúo Noviembre el domingo 22 de noviembre que tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00 horas. Sin duda, será un concierto perfecto para animar y poner la nota musical a una cita que cada año reúne a más personas con un interés solidario.

Además, durante el mercadillo habrá un punto de recogida de alimentos no perecederos, por lo que si te pasas por él, puedes aportar también tu granito de arena con productos básicos y colaborar con esta iniciativa más allá de las compras.

El mercadillo abrirá sus puertas el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. No dudes en pasarte por allí para empezar a disfrutar del ambiente previo a la Navidad, descubrir artículos, escuchar música y colaborar con una causa solidaria.