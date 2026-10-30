El mercadillo más famoso de Reino Unido regresa a este municipio español el 1 de noviembre con ropa, libros y más

El domingo es un día de descanso para muchos. Este 1 de noviembre, además, adquiere un significado especial al coincidir con el Día de Todos los Santos, una fecha señalada que también llega acompañada de numerosas propuestas de ocio.

El último día de la semana y el primero de noviembre ofrecerá una amplia agenda de actividades para todos los gustos, desde la tradicional Feira de Santos de Monterroso (Lugo) hasta el regreso de una de las modalidades de mercadillo más populares del Reino Unido.

Una cita imprescindible

Tras el éxito de ediciones anteriores, el Concello de Nigrán (Pontevedra) acogerá nuevamente durante toda la mañana del 1 de noviembre, en el campo de fútbol de Lourido, la cuarta edición del 'Car Boot Sale' de la comarca.

Los denominados 'Car Boot Sale' son mercadillos clásicos donde particulares venden directamente desde el maletero de sus coches. Son muy típicos de Reino Unido y en ellos, se pueden encontrar todo tipo de artículos: ropa, juguetes, libros, calzado, etcétera.

"El objetivo es darle una segunda vida al material en desuso que habita en cada casa y que puede resultar muy útil para otra persona que, a su vez, lo obtiene a un precio económico", explica el Ayuntamiento.

La iniciativa, que celebra ya su cuarta edición, está impulsada por Artanxa García, vecina de Nigrán que vivió desde pequeña los 'car boots sale' de Inglaterra. Puso en marcha el proyecto en agosto y también en septiembre, con el objetivo de celebrar una edición al mes.

El 1 de noviembre

De este modo, la cita de noviembre tendrá lugar el próximo día 1. A lo largo de la jornada, en horario de 10:30 a 15:30 horas, los participantes abrirán los maleteros de sus vehículos para poner a la venta todo tipo de artículos de segunda mano: menaje, objetos de decoración, aparatos eléctricos, discos y pequeño mobiliario.

El conocido como 'mercado de maletero', que se estrenó en agosto, regresa este domingo al campo de fútbol de Lourido con el objetivo de que los particulares pongan a la venta objetos que ya no utilizan empleando su propio coche como escaparate.

La jornada se desarrollará entre las 10:30 y las 15:30 horas y contará con una programación paralela que incluye talleres creativos y música en directo, además de food-trucks para recargar pilas antes, durante o después de la mañana de compras.