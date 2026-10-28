Una mujer pone un vinilo en un reproductor de discos Shutterstock

El mercadillo de coleccionismo ideal para el 1 de noviembre: CD's y vinilos de pop, rock y más estilos

La música forma parte de nuestros mejores y peores momentos. Nos acompaña en nuestra rutina diaria generando un impacto profundo en el cerebro y las emociones.

Conciertos, musicales y listening party... Existen todo tipo de eventos relacionados con la música, a los que ahora se suma un mercadillo donde comprar, vender e intercambiar discos.

Gran feria del disco en Vigo

Las ferias del disco son un clásico punto de encuentro para coleccionistas y melómanos. El auge del vinilo ha impulsado este tipo de eventos en España, donde los aficionados pueden encontrar rarezas y primeras ediciones difíciles de conseguir en otros lugares.

Tras visitar Zaragoza, Palencia y otros municipios de la geografía española, como Salamanca y Valencia, la Feria del Disco hará una parada en Vigo este próximo domingo 1 de noviembre.

El undécimo mes del año arrancará en la ciudad olívica con un gran evento musical con entrada gratuita para todos los públicos.

El hotel NH Collection Vigo (Avenida García Barbón, 17) acogerá la nueva edición de la Fiesta del Disco, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

A lo largo de toda la jornada, visitantes y expositores podrán compartir un espacio de encuentro en el que comprar, vender e intercambiar discos y vinilos de diferentes estilos musicales: pop, rock, heavy, soul, jazz, reggae, estatal, punk, etc.

La fecha de celebración coincide con el Día de Todos los Santos.

Aunque el día siguiente no es festivo en Galicia, sí lo es en nueve comunidades autónomas de España, por lo que muchos aprovecharán este puente para hacer una escapada y visitar la comunidad gallega antes de las navidades.

Además, se trata de un fin de semana con mucho movimiento, ya que la noche anterior se celebra Halloween. En la noche del 31 de octubre, la ciudad olívica celebrará numerosas fiestas y actividades temáticas con motivo de esta señalada fecha.