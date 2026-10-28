La feria ambulante ideal para visitar el 1 y 2 de noviembre: más de 400 puestos de artesanía, ropa y gastronomía

Las ferias ambulantes son una de las tradiciones más arraigadas y populares en Galicia. Conocidas como feiróns, estos eventos reúnen a cientos de personas interesadas en adquirir productos a buen precio, manteniendo la esencia e identidad que caracteriza a estas ferias a las que no falta ningún vecino de la localidad.

Al otro lado de la frontera, en Portugal, esta tradición también goza de gran importancia. El norte del país luso acoge numerosas ferias que nos permiten a los gallegos acercarnos a sus costumbres locales. Este 1 y 2 de noviembre, la cita está en Valença, donde la tradición, el comercio y el buen ambiente se volverán a reunir en la Feira dos Santos de Cerdal.

"La madre de todas las ferias"

Los mercadillos y ferias ambulantes forman parte de las tradiciones más arraigadas de Galicia, pero al otro lado de la frontera, en el país luso, también conservan el espíritu de este tipo de eventos. Una de las ferias más destacadas de Portugal es la Feira dos Santos de Cerdal, que se celebrará, como cada año, el 1 y 2 de noviembre en Valença do Minho.

Este evento cuenta con la distinción de Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal, reconocimiento que mantiene por cuarto año consecutivo.

"Con más de tres siglos de historia y más de 400 tiendas, esta feria de referencia en el Norte de Portugal y en Galicia atrae a miles de visitantes, combinando comercio, tradiciones rurales, gastronomía y animación popular", indica el propio municipio en sus redes sociales.

Sin duda, es un punto de encuentro perfecto para quienes buscan productos variados y quieren disfrutar de las costumbres tradicionales portuguesas sin que eso suponga alejarse demasiado de Galicia.

La feria reúne a más de 400 puestos con una amplia oferta de artículos. Entre ellos se encuentran ropa, calzado, textiles para el hogar, vajillas, utensilios, maquinaria agrícola, productos del campo y venta de ganado bovino, equino, caprino y ovino.

Como no podía ser de otra forma, la gastronomía también tiene un gran papel. Habrá puestos de comida y gastronomía tradicional para ponerse a reventar. De esta forma, la parroquia de Cerdal es la mejor oportunidad para comprar a buen precio y para degustar los productos más típicos del país luso. También habrá atracciones.

No pierdas la oportunidad de degustar vinos las noches de 31 de octubre y 1 de noviembre en alguna de las tascas, en las que no faltará el buen ambiente musical.

Feira dos Santos de Cerdal 2026, en Valença do Minho cm-valenca.pt

El programa incluye, además, actividades tradicionales vinculadas a la cultura popular. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es el de mayor importancia. Ese día a las 15:00 horas se celebra la competición ecuestre conocida como Corrida Únida de Passo Travado, con diversos premios económicos para los participantes, desde los 40 hasta los 120 euros.

El día 2 de noviembre se celebra la tradicional Feira das Trocas (Feria de los Intercambios), una costumbre que permite cambiar productos adquiridos en la víspera (día de Todos los Santos) y que prolonga la actividad comercial de la feria.