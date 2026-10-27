Una ruta nocturna de Samaín llena A Guarda (Pontevedra) de misterio, leyendas y terror en familia

Misterio, leyendas y terror en familia protagonizarán la tarde del sábado 31 de octubre en el Concello pontevedrés de A Guarda gracias a la ruta terrorífica de Samaín.

Una de las iniciativas más destacadas es la ruta "O Mamut e a Lúa", una actividad de misterio adaptada para niños y niñas a partir de los seis años, así como un taller de chapas terroríficas en la Praza do Reló. La ruta se desarrollará entre las 18:00 y las 20:30 horas, con un recorrido que comenzará en la Praza da Igrexa y finalizará en la Praza do Reló.

A través de una historia llena de fantasía y misterio, los participantes podrán adentrarse en una leyenda en la que la Luna y el Mamut se enfrentan por el dominio de la Tierra en la noche del 31 de octubre.

Las inscripciones para participar en la ruta se realizarán el propio 31 de octubre a partir de las 17:30 horas en la Praza da Igrexa. El recorrido tendrá una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos y se organizará en grupos de un máximo de 12 personas para facilitar el desarrollo de la actividad.

La propuesta se completará con un taller de chapas terroríficas en la Praza do Reló, donde los más pequeños podrán dar rienda suelta a su creatividad y elaborar sus propios diseños inspirados en el Samaín.

La organización recuerda que los menores deberán acudir acompañados de una persona adulta responsable durante la actividad.