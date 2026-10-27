Redondela (Pontevedra) homenajeará a las víctimas del franquismo con el testimonio de Flor Baena

Redondela (Pontevedra) rendirá homenaje a todos los represaliados por el franquismo con una programación especial con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura franquista en España, que se celebra este sábado 31 de octubre. El objetivo es honrar a las víctimas y concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la justicia y la dignidad democrática.

La alcaldesa de la localidad, Digna Rivas, ha señalado que estas actividades responden al "compromiso ético y democrático inquebrantable" de su gobierno con la memoria. "Es un deber institucional romper el silencio, reparar el dolor de tantas familias que fueron olvidadas y, sobre todo, poner luz sobre episodios tan oscuros de nuestra historia reciente. No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas con justicia, verdad y dignidad", ha afirmado.

El acto central tendrá lugar este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas. Entonces, en las instalaciones de la Oficina de Turismo, la jornada contará con el valioso testimonio de Flora Baena, hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los últimos cinco fusilados por el régimen de Franco. La conferencia tendrá el título "Que pasou con Humberto Baena?". Durante su intervención, repasará la lucha de su familia para limpiar el nombre de su hermano.

La programación continuará el lunes, 2 de noviembre, con un enfoque educativo y cultural. El Auditorio do Piñeiral acogerá la representación de la obra de teatro "Melón Pelado!", una función dirigida al alumnado del IES Chapela. "La memoria histórica no puede quedar encerrada en los archivos. Debemos llevarla a las aulas para que nuestros jóvenes entiendan el valor de las libertades que hoy gozan y el peligro que supone el olvido", ha incidido Rivas.