Una rápida actuación puede salvar vidas. Así lo han demostrado en la madrugada del jueves agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria de Vigo, que consiguieron atender a tiempo a un estibador que había sufrido una parada cardíaca en la terminal de Guixar.

Tras recibir el aviso de emergencia, los agentes portuarios se desplazaron de inmediato hasta el punto del incidente, donde ya se encontraban en el punto efectivos del Instituto Armado realizando un masaje cardíaco. La Policía Portuaria se encargó entonces de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar con el apoyo de un desfibrilador.

Gracias a la aplicación de varias descargas eléctricas, lograron recuperar el pulso del trabajador y estabilizarlo antes de su traslado con vida en ambulancia a un centro hospitalario, aunque, una vez en la ambulancia, el personal del 061 necesitó realizar otra descarga. Actualmente, el paciente evoluciona favorablemente.

El presidente portuario, Carlos Botana, y el director, Rubén Marín, quisieron felicitar personalmente esta mañana a los trabajadores implicados, entre los que se encontraban Lorena García, Aroa Silvoso, José Luis Rodríguez y Miguel Soto. En palabras de Botana, "esta intervención demuestra hasta qué punto la inversión en formación continua y en equipamiento de emergencia salva vidas".