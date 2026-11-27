El PP pide a Caballero una nueva fecha para la reunión sobre la candidatura de Vigo para el Mundial 2030

Un día más tarde de la presentación de la documentación técnica del proyecto de la reforma de Tribuna para el Mundial 2030, el Partido Popular (PP) de Vigo ha instado al alcalde Abel Caballero a enviar estos detalles a Deputación y Xunta de Galicia para cerrar "cuanto antes" una reunión para acordar la financiación para que la ciudad sea sede mundialista.

"Como vimos ayer, al Concello aún le quedan muchos deberes por hacer, pero nosotros no tiramos la toalla porque queremos que nuestra ciudad acoja el Mundial 2030 dentro de poco más de tres años", ha aseverado la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, que ha celebrado que el regidor olívico haya presentado el "anteproyecto" a la ciudad antes que a la FIFA.

La también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra ha asegurado que la documentación presentada este jueves no ha sido enviada ni al gobierno provincial ni al autonómico. "Tiene el anteproyecto, algo es algo", ha valorado Sánchez, que considera que Caballero ha cedido a las peticiones 'populares'.

"Llevamos más de un año diciendo que ese proyecto es fundamental para conseguir el objetivo de que Vigo sea sede del Mundial, como también lo es contar con un cronograma y con un plan para los centros de entrenamiento, de lo que tampoco sabemos nada, y que es otro de los requisitos de la FIFA", ha añadido.

Por otro lado, Luisa Sánchez ha anunciado que en el próximo pleno municipal instará al Concello a enviar toda la documentación, así como a cerrar una fecha para la reunión con Xunta y Deputación para acordar la financiación de la candidatura. Cabe recordar que Caballero propuso tener la reunión el pasado viernes 20 de noviembre, pero los gobiernos 'populares' de la provincia y Galicia declinaron la invitación debido a la campaña electoral.

"Ya que el alcalde dejó pasar el tiempo y no quiso convocar la reunión antes de la campaña electoral, como se pedía desde la Deputación, que sea después del próximo domingo y cuanto antes. La Xunta ofreció unas fechas concretas sobre las que Caballero aún no se pronunció", ha afirmado la portavoz local del PP, que también ha criticado que el acto de presentación haya tenido lugar en la recta final de la campaña "haciendo malabares con la ley electoral".

Reforma de Tribuna

El Concello de Vigo presentó este jueves el proyecto de la nueva grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos, después de que la comisión de seguimiento del convenio entre la administración local y el Real Club Celta aprobase por unanimidad la documentación técnica el pasado martes.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que esta misma documentación será remitida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "La obra estará terminada a finales del año 2029 y cumple los requisitos FIFA", aseguró el regidor.

La transformación de Tribuna permitirá elevar el aforo total del estadio hasta los 43.118 espectadores y la nueva grada contará con dos alas que se prolongarán sobre las de Marcador y Gol. Uno de los elementos más destacados será la cubierta, de 9.000 metros cuadrados, sostenida por una gran viga de unas 600 toneladas de peso, sin apoyos intermedios, que descansará sobre dos torres de acceso.

El presupuesto de las obras asciende a 78,3 millones de euros, mientras que la inversión global del proyecto alcanzará los 86 millones. Los trabajos comenzarán en el último trimestre de 2027 y se prolongarán durante 26 meses, hasta finales de 2029.