Dos policías portugueses patrullan Vigo durante la Navidad junto a la Policía Nacional. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Dos agentes de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal patrullan desde este jueves las calles de Vigo junto a efectivos de la Policía Nacional.

El dispositivo, que se prolongará hasta el 3 de diciembre, se pone en marcha por primera vez durante la campaña navideña ante la afluencia de visitantes portugueses atraídos por el alumbrado.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, ha dado la bienvenida a los agentes en un acto celebrado en la comisaría viguesa, en el que también ha participado el cónsul general de Portugal en Vigo, João Bezerra da Silva.

Los efectivos de ambos cuerpos patrullarán con sus respectivos uniformes y realizarán labores de prevención de la delincuencia, además de prestar asistencia a los visitantes portugueses en su propio idioma.

"La Navidad de Vigo atrae cada año a numerosos visitantes portugueses y queremos que encuentren una ciudad acogedora, segura y preparada para atenderlos también en su propio idioma", ha destacado Lago.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Comisarías Europeas, en el que participa la comisaría de Vigo-Redondela desde 2013 mediante intercambios de agentes con la policía portuguesa. Precisamente, entre el 19 y el 23 de noviembre, un agente de la comisaría viguesa participó en un dispositivo conjunto en Leiria con motivo de la celebración de un evento del motor.