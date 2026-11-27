El centro de Vigo calienta motores en Black Friday con la vista puesta en el puente de diciembre de Portugal

Vigo da la bienvenida a uno de los fines de semana más importantes de la Navidad. Con portugueses y portuguesas a punto de aprovechar sus días festivos para acercarse a la ciudad olívica, los vigueses y las viguesas apuran las últimas horas de este Black Friday para aprovechar los descuentos de las tiendas del centro.

Bajo las luces de Navidad, cientos de vecinos y vecinas se han acercado a los comercios locales y de las multinacionales para completar su lista de deseos. Locales y visitantes han inundado el centro olívico con las bolsas y cajas que albergan sus últimas adquisiciones.

A su vez, muchos han aprovechado su viaje a Príncipe para acercarse hasta el centro comercial Vialia y visitar el mercado navideño, el Cíes Market, que este año se ha mudado desde su tradicional ubicación en la Alameda de Praza Compostela.

Mientras los más pequeños se lo pasan en grande en el tiovivo y esperan con ansias la apertura de la pista de hielo y del trenecito, los adultos se acercan a las decenas de puestos de comida y artesanía que se sitúan en la plaza pública de Vía Norte.

A lo largo del fin de semana, se prevé que la afluencia en el centro de Vigo aumente con la llegada de nuestros vecinos lusos. Portugal celebra la Restauración de la Independencia este martes 1 de diciembre y muchos ciudadanos del norte del país visitarán Vigo y sus luces en los próximos días.

Según ha avanzado el alcalde de Vigo, los hoteles de la ciudad prevén elevadas tasas de ocupación en los próximos días, superando el 82% de camas ocupadas, aunque Abel Caballero ha señalado que "llegará al 100%". Las previsiones sitúan la ocupación en el 87% para el sábado y en el 84% para el domingo, mientras que para el lunes las reservas alcanzan ya el 83%.

Plan de tráfico

Cabe recordar que el Concello de Vigo ha preparado diversos planes de tráfico según la afluencia que prevé durante los meses de Navidad. El consistorio distingue entre jornadas de afluencia moderada, alta y una jornada con dispositivo específico, la correspondiente al encendido del 14 de noviembre.

En concreto, el calendario municipal contempla 12 días de afluencia alta, 45 de afluencia moderada y uno con dispositivo especial. Este fin de semana figura entre las fechas de mayor concentración y el Concello ha planteado medidas especiales de regulación de tráfico entre las 17:00 y las 21:00 horas, aunque la vigilancia comenzará desde el mediodía y los dispositivos podrán adelantarse o prolongarse cuando sea necesario.