La unidad de salud mental de Ponteareas (Pontevedra) recuperará su actividad asistencial a partir del próximo martes, 1 de diciembre. El Sergas ha rematado las actuaciones destinadas a mitigar la presencia de gas radón en las instalaciones, razón por la que se había trasladado el servicio al Hospital Nicolás Peña de Vigo.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, visitará este viernes el centro de salud de la localidad para supervisar, junto al personal técnico, los trabajos acometidos y trasladar esta información a los profesionales. El lunes se instalarán los equipos necesarios y, al día siguiente, se reiniciará de nuevo la actividad asistencial a los pacientes.

Con esta medida, asegura el Sergas, se cumple con el compromiso de retorno de la actividad de la unidad a Ponteareas. Cabe recordar que la atención en materia de salud mental se trasladó al Hospital Nicolás Peña de Vigo tras detectarse concentraciones elevadas de gas radón en el edificio.

"Desde el primer momento, el Área Sanitaria de Vigo comunicó que se trataba de una medida estrictamente temporal y preventiva, mientras se acometían las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones ambientales del centro", han afirmado en un comunicado.

Durante el período de traslado, el área sanitaria adoptó diferentes medidas organizativas para "asegurar la continuidad de la atención y minimizar las molestias a los usuarios". Así, se habilitaron consultas extraordinarias en horario de tarde en Ponteareas, se mantuvo la coordinación con Enfermería del centro de salud y se facilitaron "soluciones individualizadas" para las personas con dificultades de desplazamiento o necesidades asistenciales específicas.

La Unidad de Salud Mental de Ponteareas entró en servicio en abril de 2022 para atender a la población de O Condado y A Paranta, con una población de referencia de unas 50.000 personas. En el último año completo de actividad atendió a más de 2.800 pacientes a través de un equipo multidisciplinar integrados por dos psiquiatras, una psicóloga clínica, una enfermera especialista y una profesional administrativa.