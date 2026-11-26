España y Portugal reafirman en Tui su cooperación en la frontera del río Miño. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

La Catedral de Tui acogió este jueves el acto de firma del Acta de Reconocimiento de la Línea de Frontera en el Tramo Internacional del Río Miño, en el que participaron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago Ferreiro, representantes de la Armada española y portuguesa y autoridades municipales de ambas márgenes del río.

Durante el encuentro, Lago destacó el valor institucional y simbólico de esta cita anual para reforzar la cooperación transfronteriza. "El Miño, lejos de ser una barrera entre dos países, es un espacio de encuentro entre territorios hermanos que comparten historia, cultura, vínculos sociales y oportunidades de futuro", señaló.

El acto, trasladado este año a la Catedral de Tui debido a las condiciones meteorológicas adversas, da cumplimiento al artículo 15 del Tratado de Lisboa de 1864, que define la frontera entre España y Portugal y contempla el reconocimiento anual de su tramo fluvial.

El tramo internacional del Miño comprende los municipios de A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra de Miño, As Neves y Arbo, en la margen española, y Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença y Monção, en la portuguesa. La Comandancia Naval del Miño es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales relativos a este tramo del río.