Decenas de vehículos han cortado el tráfico esta tarde en Vigo para reclamar a la Xunta de Galicia que cumpla los acuerdos firmados con la comunidad de la educación concertada. Los sindicatos han organizado una caravana que ha cruzado la ciudad, desde Samil hasta el centro olívico; un acto previo a la huelga del próximo 15 de diciembre.

Esta protesta se enmarca dentro de las acciones que están llevando a cabo los sindicatos CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG para exigir que se inicien las negociaciones de cara a mejorar sus condiciones de trabajo. La caravana de Vigo ha tenido réplicas en A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Ourense.

El personal de la enseñanza concertada de Galicia pretende así mostrar su malestar con la Consellería de Educación, a la que acusa de "falta de voluntad" para convocar a los representantes de los trabajadores de cara a iniciar la negociación de las reivindicaciones que "el colectivo lleva reclamando desde hace casi 20 años".

Los participantes se concentraron en el aparcamiento del museo Verbum en la avenida de Samil a las 18:30 horas. Media hora más tarde, los vehículos comenzaron a circular por toda la ciudad. Han transitado por la avenida de Europa, Castelao, Gran Vía, Lepanto, Alfonso XII y Plaza España.

El colectivo quiere de esta forma presionar para que se convoque la mesa tripartita de la enseñanza concertada y se abran las negociaciones, estableciendo un calendario de los acuerdos que deben ratificarse a lo largo de los próximos años.

Los sindicatos, además, piden que se desbloqueen los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional incluyendo el abono de los complementos de coordinación tutorías y dinamización lingüística; los complementos de cargo; la paga extra de antigüedad; la reducción de la carga lectiva; la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo; y la financiación de un complemento autonómico para el Persoal de Administración e Servizos (PAS).