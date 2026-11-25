Nuevas retenciones en Vigo tras arder un coche en la AP-9, a la altura de Peinador

Día complicado en las carreteras de acceso a la ciudad de Vigo. En la tarde de este miércoles se han registrado nuevas retenciones al arder un coche en las inmediaciones de la salida de Peinador de la AP-9.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fueron varios los particulares los que han alertado de que un coche estaba en llamas en el arcén de la vía. También han indicado que no era necesaria asistencia sanitaria, ya que su conductor estaba fuera de peligro.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 157 de la vía y se ha dado aviso a los Bomberos de Vigo y a la Guardia Civil de Tráfico.

Fuentes presenciales han explicado que el suceso ha provocado retenciones kilométricas en la carretera sobre las 15:00 horas, con colas en ambos sentidos. Los servicios de emergencia han obstaculizado la zona en las dos direcciones.

Todo ello horas después de que un accidente múltiple con 10 coches implicados dejase hasta seis heridos leves y kilómetros de cola esta mañana también en la AP-9, a la entrada de Vigo, afectando incluso el atasco al corredor de O Morrazo.