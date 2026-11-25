Gran Vía de Vigo inicia su recogida de juguetes navideña para llevar "alegría e ilusión" a los niños más vulnerables

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo pone en marcha una nueva edición de "Juguetes para soñar", su campaña solidaria de recogida de juguetes en colaboración con la asociación Unida Solidaria. La iniciativa tiene el objetivo de llevar alegría e ilusión a niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad durante estas Navidades.

Hasta el próximo 22 de diciembre, todas las personas que deseen participar podrán donar juguetes nuevos o en buen estado, depositándolos en la caja de recogida habilitada en el Punto de Información del Centro Comercial, situado en la Planta 0.

Unida Solidaria es una asociación benéfica viguesa que trabaja para combatir la exclusión social y mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la distribución de alimentos y ropa, así como el desarrollo de actividades de apoyo socioeducativo y ocio dirigidas a niños, niñas y jóvenes.

"A través de esta campaña, Gran Vía de Vigo busca contribuir a que más niños y niñas puedan disfrutar de la ilusión de recibir un regalo estas Navidades, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y recuerda que un pequeño gesto solidario puede marcar una gran diferencia", detallan desde la gerencia del centro comercial.