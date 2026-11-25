Efectos intervenidos a una mujer detenida por atracar a un taxista a punta de navaja en Vigo Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, con la cooperación de efectivos de la Policía Local de Vigo, han detenido a una mujer como presunta autora de un robo con violencia, tras atracar a una taxista a punta de navaja.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, cuando el 091 recibió un aviso de un taxista que había sido víctima de un robo por parte de una clienta, a la que había llevado a una calle del barrio de As Travesas.

Al llegar al destino, la mujer lo amenazó con una navaja y le exigió que le entregase la recaudación. A continuación se apoderó del portamonedas que llevaba el taxista y salió huyendo, para introducirse en un portal de un edificio próximo.

Una dotación policial acudió a la zona y, al entrar en el inmueble, los agentes escucharon gritos y golpes, y como varias personas del interior solicitaban ayuda policial ante el comportamiento agresivo de una mujer que acababa de entrar en la vivienda.

Los policías comprobaron que las características de esta mujer coincidían con la descripción aportada por el taxista. Además, uno de los ocupantes de la vivienda entregó a los funcionarios un portamonedas metálico y una navaja que llevaba la sospechosa, y se procedió a su detención.

Por otra parte, la Policía Nacional también ha informado de la detención, esa misma madrugada, de un varón sobre el que pesaba una orden judicial de detención e ingreso en prisión, emitida por un juzgado de Pontevedra.