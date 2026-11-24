Manifestación por el Día Internacional contra la Violencia de Género, a 25 de noviembre de 2025 Samuel Pérez

Vigo volverá a teñirse de morado este miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como viene siendo habitual desde 2024, la ciudad olívica acogerá dos manifestaciones convocadas por diferentes colectivos feministas, que compartirán punto de partida, aunque estarán separadas por una hora.

Así, Resposta Feminista será la primera en movilizarse, a las 19:00 horas, mientras que Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos lo hará a las 20:00 horas. Ambas marchas arrancarán desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz.

19:00 horas

Bajo el lema "Ante a violencia, todas á rúa. A nosa loita non recúa", la plataforma Resposta Feminista–As que miran lilá ha hecho un llamamiento a las mujeres de Vigo y su comarca y al conjunto de la ciudadanía para participar en la primera de las movilizaciones.

El colectivo pone este año el foco en la violencia institucional y en los obstáculos que encuentran las mujeres cuando solicitan ayuda, desde el cuestionamiento de sus testimonios hasta las demoras en la atención.

Asimismo, denuncia las dificultades añadidas que afrontan las mujeres migrantes y racializadas y reclama una mayor protección frente a la violencia vicaria y las agresiones machistas en los centros de trabajo y educativos.

Entre sus reivindicaciones figuran también el incremento de los recursos públicos y la dotación de equipos profesionales estables para la atención a las víctimas.

20:00 horas

Una hora más tarde arrancará la manifestación convocada por Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, bajo el lema "Xuntas contra as violencias machistas". La marcha, incluida en la programación municipal del Concello de Vigo, partirá de Vía Norte y se dirigirá hasta el cruce de Urzáiz con García Barbón.

La fundadora de la entidad, Rosa Fontaíña, ha advertido en los días previos a la movilización de un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres y ha reclamado una mayor agilidad en los procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género.

Fontaíña también ha puesto el foco en las custodias compartidas y en su utilización por parte de algunos maltratadores como instrumento para seguir ejerciendo daño sobre las víctimas.

Sobre la celebración de dos manifestaciones independientes en la ciudad, la representante del colectivo ha reconocido que preferiría una convocatoria unitaria, aunque considera prioritario que la ciudadanía salga a la calle.