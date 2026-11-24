El TSXG da la razón a O Porriño frente a Vigo y ratifica la anulación del canon del agua de Eiras

Nuevo capítulo judicial en la "guerra del agua" entre Vigo y O Porriño. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Concello olívico contra la sentencia que anulaba el acuerdo plenario de marzo de 2023, mediante el que Vigo actualizó las cantidades que debía abonar el municipio vecino por el abastecimiento de agua procedente del embalse de Eiras.

La resolución, que es firme, ratifica el fallo favorable a O Porriño y deja sin efecto un acuerdo en virtud del cual la administración viguesa reclamaba al municipio porriñés cerca de 150.000 euros correspondientes al ejercicio de 2023.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG considera que el Concello de Vigo no justificó suficientemente los importes que pretendía cobrar y apunta que "la ausencia de soporte documental determina indefensión y anulabilidad".

Uno de los aspectos clave de la resolución es que más del 60% de los costes reclamados correspondían al mantenimiento de la presa de Eiras, cuya explotación, conservación y mantenimiento son competencia de la Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia.

El tribunal recuerda, además, que corresponde a la administración que reclama dichas cantidades justificar debidamente los costes, sin trasladar la carga de la prueba al otro ayuntamiento.

Un conflicto de años

La disputa entre ambos municipios se remonta a un acuerdo plenario de 1998, que establecía las cantidades que O Porriño debía abonar a Vigo en concepto de recuperación de la inversión, vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento.

En mayo de 2024, el TSXG avaló la validez de aquel acuerdo, una decisión que celebró entonces el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que cifró en 5,6 millones de euros la deuda pendiente del municipio vecino.

Sin embargo, en junio de 2025, el alto tribunal gallego ordenó reabrir el procedimiento judicial contra la actualización de los importes aprobada en marzo de 2023, después de que el recurso de O Porriño hubiese sido inicialmente inadmitido por un defecto de forma.

En diciembre de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo declaró contrario a derecho el nuevo acuerdo plenario y anuló las liquidaciones de 2023 que habían sido impugnadas. El importe total de las liquidaciones de aquel ejercicio ascendía a 148.817,99 euros.

Lorenzo tiende la mano a Vigo

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha celebrado la nueva resolución judicial y ha vuelto a reclamar al Concello de Vigo que se siente a negociar con los municipios que cuentan con una concesión de agua.

"Lo que tiene que hacer es sentarse con nosotros, no puede seguir tomando acuerdos unilateralmente sin contar con el resto de concellos que tienen la concesión", ha señalado el regidor.

Pese al enfrentamiento judicial, Lorenzo ha reiterado su voluntad de alcanzar una solución dialogada. "Hemos pedido sentarnos en varias ocasiones y seguimos dispuestos a hacerlo. Las decisiones unilaterales acaban en los tribunales. Las soluciones entre concellos se trabajan en la misma mesa", ha asegurado.

"Nuestra prioridad es defender los recursos públicos de O Porriño y dar tranquilidad a los vecinos", ha concluido.