Prime Video ficha a Abel Caballero como actor para publicitar la nueva edición de 'LOL: Si te ríes pierdes'

Escritor, profesor de universidad, alcalde y, ahora, actor. El regidor olívico, Abel Caballero, se ha convertido en el protagonista del nuevo spot publicitario de Amazon Prime Video, que ha "pedido refuerzos" para "encender las luces de LOL: Si te ríes pierdes".

La Navidad de Vigo continúa siendo el plató escogido por las principales plataformas digitales para promocionar sus series y películas. Tras el desfile y la experiencia propuesta por Disney+ en Policarpo Sanz, este martes ha sido el turno de Amazon Prime Video.

La compañía de Jeff Bezos ha aprovechado el encendido del alumbrado navideño para captar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha protagonizado el spot de la nueva temporada de 'LOL: Si te ríes pierdes'.

En el vídeo, Caballero aparece caminando por el centro de la ciudad y sacando fotos a las luces de la ciudad. Entonces, un elfo aparece en esa escena: "Alcalde, perdone, tiene que venir conmigo".

"No, ¿a dónde?", pregunta el alcalde socialista, que entra en la furgoneta del duende después de que este afirme que "aún nos quedan unas luces por encender. Entonces, Caballero replica que necesita "el botón rojo del encendido". El duende se encarga de robar el instrumento que da inicio a la Navidad en todo el planeta Tierra.

De esta forma, Prime Video ha anunciado que el programa 'LOL: Si te ríes pierdes' vuelve por Navidad. Se trata de una competición de comedia en la que un grupo de cómicos tienen una única misión: no reírse y hacer reír al resto de sus compañeros.