La oposición de Vigo ha exigido este martes al alcalde, Abel Caballero, que comparezca para dar explicaciones sobre la suspensión de la licitación del bus urbano. Este lunes, se desveló que el Instituto Galego do Consumo e da Competencia concluyó en septiembre que existían "indicios de prácticas colusorias" en el concurso público por la presencia de "ofertas de acompañamiento" y "no competitivas".

"Las informaciones señalan algo muy grave: que el mayor concurso público de la historia del Concello de Vigo está bajo sospecha y apuntan a un posible pacto previo en la contratación del servicio municipal de bus urbano", ha afirmado la presidenta del Partido Popular (PP) local, Luisa Sánchez, que ha pedido la comparecencia del alcalde.

Ante los medios de comunicación, Sánchez ha recordado que el informe de Competencia revelado esta semana no es de ahora, sino del mes de septiembre, cuando el Concello anunció la suspensión de la licitación del bus urbano. Así, ha lamentado la falta de explicaciones sobre el contrato de transporte municipal que está "en un limbo".

"Caballero presume de gestionar Vigo como nadie, pero cuando aparecen sospechas sobre el mayor contrato de la historia de la ciudad, se esconde. Y ya no estamos hablando únicamente de transparencia, porque este posible pacto le generaría a la ciudad un sobrecoste de siete millones de euros", ha aseverado.

La líder 'popular' ha preguntado al alcalde si "va a actuar ante este perjuicio a la ciudad". "¿No va a defender siete millones de euros que salen de los bolsillos de todos los vigueses? ¿O es que siete millones le parece, como suele decir él, una miseria?", ha cuestionado Sánchez.

BNG de Vigo

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado la falta de explicaciones del gobierno local tras conocerse los "indicios" que apuntan a posibles irregularidades en la licitación del servicio público de transporte. Así, ha tachado de "inaceptable" el silencio de Abel Caballero.

En un comunicado remitido a los medios, Igrexas ha señalado que el BNG observa con "enorme preocupación" las "incidencias" que rodean el proceso de licitación de este servicio. "Después de muchos meses de demoras inexplicables en la emisión de informes, ahora vemos como existen indicios que apuntan a posibles amaños empresariales para simular falsa competición", ha afirmado.

En ese sentido, ha censurado la falta de explicaciones del gobierno local, "escondidos en la excusa de la confidencialidad", para no aclarar "qué está pasando con un contrato de 470 millones de euros". Para Pérez Igrexas es "inaceptable" que el ejecutivo de Abel Caballero no haya dado información ni en la Junta de Portavoces ni en la Comisión Informativa de Fomento.

Esta situación, ha indicado, refuerza la apuesta del grupo nacionalista por remunicipalizar este servicio público, para que sea tratado como un servicio esencial y no como un "jugoso negocio para que empresas privadas hagan caja".