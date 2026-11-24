El Concello de Mos, así como el Partido Popular del municipio, han rechazado la planificación eléctrica aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que incluye el proyecto y el trazado de la línea de muy alta tensión que conectará la comarca y la ciudad de Vigo. El grupo político presentará en consecuencia una moción de repulsa.

El PP de Mos ha recalcado que no se opone a la necesidad de desarrollar y reforzar las infraestructuras eléctricas, sino al trazado propuesto y a su impacto sobre el municipio. Así, reclama que se estudien alternativas que permitan compatibilizar la necesidad de la infraestructura con la protección del territorio, "incluyendo el aprovechamiento de la carretera autonómica PO-331 como corredor y el soterramiento de la línea".

Con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, a la cabeza, el Partido Popular rechaza la nueva Planificación de la Red de Transporte de Electricidad con Horizonte 2030 aprobada el pasado viernes 20 de noviembre, ya que temen que pueda suponer "la consolidación o validación definitiva del trazado actual de la línea a su paso por Mos".

El Concello y el PP reclaman que se estudien las alternativas, así como que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por el gobierno local y por los vecinos y colectivos afectados. Piden que se consideren tanto los criterios económicos como los impactos ambientales, sociales y territoriales, y la calidad de vida.

"A moción pretende levar a reivindicación de Mos máis alá do ámbito municipal e trasladar directamente ás administracións e representantes políticos competentes a esixencia de revisar o proxecto e abrir un proceso real de diálogo e análise de alternativas", han concluido en un comunicado desde el PP de Mos.