Ni A Coruña ni Pontevedra: Vigo es la ciudad gallega con mejor nivel de inglés y la segunda de España

Vigo se mantiene entre las ciudades españolas con mejor nivel del inglés y ocupa el segundo puesto del ranking nacional, con una puntuación de 564 puntos, según el último informe EF English Proficiency Index, elaborado por la organización educativa Education First (EF).

Así lo ha destacado este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha recordado que Vigo llegó a ocupar el primer puesto hace dos años y, aunque ahora se sitúa en segunda posición, se queda a tan solo un punto de la ciudad que encabeza la clasificación.

En este sentido, Caballero destacó que Vigo supera a otras grandes ciudades españolas como Barcelona, que obtiene 560 puntos; Valencia, con 559; y Madrid, con 556. La puntuación viguesa también está 25 puntos por encima de la media nacional, situada en 539.

En el ámbito internacional, Caballero ha señalado que España ocupa el puesto 33 del ranking mundial, mientras que Vigo se situaría en la posición 33 entre las ciudades de países no anglófonos.

El alcalde ha atribuido estos resultados al carácter internacional de la ciudad y a sus relaciones con otros países. "En Vigo descuelgas y haces clic en tu móvil y es altamente probable que en el otro lado te estén hablando en inglés", ha afirmado, antes de asegurar que el Concello seguirá impulsando iniciativas para mejorar el conocimiento de este idioma.