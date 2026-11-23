Decenas de padres y madres han vuelto a concentrarse este lunes en Vigo para reclamar una educación digna y de calidad para sus hijos. Las comunidades educativas del EEI Vila Laura, del CEP Doutor Fleming y del IES O Castro unen fuerzas para reclamar más personal, inclusión real e instalaciones dignas y seguras.

Desde las 18:15 horas, familiares y profesores de los tres centros educativos del barrio de Hispanidad se han concentrado en la calle Enrique Xabier Macías bajo el lema 'Cambiamos de etapa. Non de problemas'. A la cita también ha acudido el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y el portavoz local del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

La protesta surge de la demanda que mantiene la escuela de educación infantil desde hace más de dos meses. El Vila Laura exige desde el comienzo del curso la incorporación de la maestra número 13. Además, reclaman que se garanticen los apoyos especializados, así como la seguridad de los accesos y de los patios.

El Doutor Fleming y el IES O Castro se han sumado este lunes a las demandas del Vila Laura. El colegio de educación primaria denuncia falta de profesorado, así como "importantes carencias en sus instalaciones". En el instituto necesitan un tercer conserje, más recursos a la diversidad y soluciones a los problemas de espacio.