El bus de la Navidad regresa a Vigo: un recorrido de 45 minutos para disfrutar de luces, decoraciones y villancicos

El bus de la Navidad regresa a la ciudad de Vigo desde este sábado, 21 de noviembre. A las 18:30 horas, el emblemático Vitrasa encenderá sus luces por primera vez en la temporada en la Farola de Urzáiz.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el director general de Vitrasa, Carlos González, serán los encargados de conducir el encendido, acompañados de vecinos y visitantes.

Durante la campaña de Navidad, el autobús turístico de Vitrasa se transformará en un vehículo especialmente ambientado para la ocasión, que permitirá disfrutar de un recorrido de unos 45 minutos entre luces, decoraciones y villancicos.