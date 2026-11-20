Varias decenas de estudiantes se unen en Vigo a la huelga europea contra el fascismo y el militarismo Treintayseis

Varias decenas de estudiantes se unen en Vigo a la huelga europea contra el fascismo y el militarismo

Varias decenas de estudiantes se han concentrado este viernes, a las 12:00 horas, frente a la Farola de Urzáiz, en Vigo, para secundar la huelga estudiantil europea convocada este 20 de noviembre contra el fascismo y el militarismo y en defensa de la educación pública.

En concreto, los jóvenes europeos se movilizan en torno a cinco reivindicaciones: una educación 100% pública, laica, de calidad, democrática y gratuita, desde Infantil hasta la universidad; el derecho a la salud mental; un feminismo combativo y anticapitalista; un presente y un futuro sin precariedad; y la lucha contra el fascismo y el capitalismo.

"La juventud europea nos unimos por la educación pública y contra las políticas privatizadoras, contra el militarismo y las guerras imperialistas, contra la represión policial y los discursos de odio de la extrema derecha, en defensa de los derechos LGTBI y contra la violencia machista en nuestros centros de estudio. Será una enorme huelga estudiantil europea para plantar cara a todos los que nos niegan un futuro", han defendido desde el Sindicato de Estudiantes.

Las movilizaciones se han desarrollado de forma simultánea en A Coruña, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela.