Suspendida la reunión sobre la financiación del Mundial 2030 en Vigo por el "rechazo" de Xunta y Diputación

El Concello de Vigo ha anunciado que se suspende la reunión prevista para este viernes para abordar la financiación de la candidatura de la ciudad al Mundial 2030, debido a la negativa de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra a participar en ella.

Así lo ha comunicado el gobierno local en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que asegura que la negativa de ambas instituciones confirma que no están dispuestas a financiar las obras necesarias en el estadio de Balaídos.

"Como se comunicó a ambas instituciones, el proyecto y la documentación técnica están perfectamente preparados para facilitárselos a la FIFA, y tanto el Celta de Vigo como el Gobierno de España son conocedores de los mismos. La única cuestión pendiente es la firma y el compromiso de financiación por parte de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra", detallan desde el Concello.

Por su parte, el alcalde mantendrá este viernes un encuentro con los clubes de fútbol de la ciudad para informarles de la situación de la candidatura viguesa al Mundial 2030.