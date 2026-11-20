La Policía Local de Vigo ha realizado seis intervenciones contra el furtivismo en el litoral de la ciudad durante el mes de octubre. Los operativos, coordinados con la torre de control del aeropuerto de Vigo (LEVX), se llevaron a cabo mediante drones de la Unidad Fénix y agentes de otras unidades policiales, que realizaron labores de vigilancia en distintos arenales.

Una de las actuaciones tuvo lugar el 5 de octubre, después de que los agentes recibiesen un aviso sobre la presencia de una persona que practicaba pesca submarina en la zona de la playa de A Fonte. Los efectivos de la Unidad Lima localizaron a un buceador con aletas y una boya roja que se sumergía entre unas rocas frente a la playa de Tombo do Gato. Al no poder acceder hasta él desde tierra, dieron aviso al servicio de Gardacostas.

Cuatro días después, el 9 de octubre, los agentes recibieron otro aviso desde la playa de Ríos de Dentro, en la antigua ETEA. En este caso, los mariscadores autorizados habían detectado a un furtivo reincidente que abandonó el arenal al verse descubierto, sin llegar a extraer ningún producto. La Unidad Fénix realizó labores de vigilancia para comprobar que no regresaba a la zona.

La intervención con mayor cantidad de capturas tuvo lugar el 10 de octubre en la playa de Canido. Durante un operativo de vigilancia entre Bouzas y O Portiño, los agentes localizaron e interceptaron a dos buceadores que practicaban pesca recreativa submarina y que llevaban más capturas de las permitidas por la normativa gallega.

Uno de ellos, identificado como J. C. L., de 54 años y vecino de Vigo, llevaba dos pulpos cuyo peso conjunto superaba los cinco kilos y medio. Los agentes lo propusieron para sanción por una infracción grave de la Ley de Pesca de Galicia, al incumplir los límites de captura establecidos para la pesca marítima recreativa. Los cefalópodos fueron entregados a la Casa de la Caridad.

Durante el mismo operativo también se inspeccionó a otros diez buceadores y se vigiló la actividad de dos embarcaciones de recreo, sin detectar más infracciones.

El 14 de octubre, la vigilancia se trasladó de nuevo a la antigua ETEA, donde los agentes comprobaron que únicamente estaban trabajando los mariscadores autorizados de la Cofradía de Vigo, sin localizar actividad furtiva.

Sin embargo, el 21 de octubre, en la playa de Ríos, los agentes detectaron a un hombre que accedía al arenal desde el agua y recogía un cesto azul que tenía escondido. Posteriormente, volvió a sumergirse para extraer bivalvos y salió unos 30 minutos después con el recipiente lleno.

Tras interceptarlo en el paseo de la ETEA, los policías comprobaron que llevaba navajas y berberechos, muchos de ellos de tamaño inferior al permitido. El peso total de las capturas ascendía a 3,8 kilos. El hombre, identificado como J. A. F. M., de 56 años y vecino de Vigo, fue propuesto para sanción. Los moluscos fueron devueltos al mar.

La última actuación tuvo lugar el 28 de octubre, a las 10:14 horas, en la playa de O Mende. Allí, una patrulla de Toxos identificó a un hombre de 67 años, vecino de Vigo, que llevaba una bolsa con 700 gramos de almejas que había intentado esconder al detectar la presencia policial. También fue propuesto para sanción.

Por otra parte, en el primer operativo del mes, realizado el día 2 según el informe policial, los agentes no detectaron actividad furtiva en los distintos arenales vigilados.